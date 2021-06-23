Акционеры "Норникеля" предъявили к выкупу более 40% от капитала
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в ходе buyback получил заявления о продаже 64 204134 акций (около 40,6% уставного капитала), сообщила компания.
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Объем заявок превысил максимальное количество акций, которые обязалась приобрести ГМК (5 382 865 акций или 3,4% капитала).
Таким образом акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,08383985056, уточнила компания.