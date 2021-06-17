Рост цен на сахар в РФ за неделю ускорился

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на сахар-песок в РФ во вторую неделю после отмены ценовых соглашений (с 8 по 15 июня) ускорился до 0,32% против 0,22% неделей ранее, следует из данных Росстата.

Ведомство уточняет, что в 24 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в 10 - на 1-2,8%. В 36 субъектах РФ цены не изменились, в 15 - снизились на 0,1-2,3%.

В то же время рост цен на подсолнечное масло замедлился до 0,11% против 0,32% на предыдущей неделе. Цены на масло регулируются соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами до 1 октября этого года. Оптовая цена не должна быть выше 95 рублей за литр, розничная - 110 рублей.

В 23 регионах цены на масло выросли на 0,1-1%, в 9 - на 1,1-3,2%. В 26 субъектах цены не изменились, в 23 - снизились на 0,1-0,8%, в 4 - на 0,9-1,8%.

Цены на мясо кур за неделю не изменились, при этом в 31 регионе они выросли на 0,1-0,9%, в 4 - на 1-1,6%. В 10 субъектах цены не изменились, в 32 - снизились на 0,1-0,9%, в 8 - на 1-3,1%.

Куриные яйца подешевели на 4,4% против 4,1% неделей ранее. В 19 регионах они снизились на 0,1-2%, в 22 - на 2,1-4,9%, в 35 - на 5-10%, в 5 - на 10,1-14,1%. В Якутии и на Чукотке цены на яйца не изменились. В Магаданской и Амурской областях яйца куриные подорожали на 2,2% и 0,1% соответственно.