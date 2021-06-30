Путин надеется на снижение инфляции до 5% по итогам года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Достичь по итогам 2021 года целевого показателя в 4% по инфляции вряд ли удастся, признал на "прямой линии" 30 июня президент Владимир Путин.

Сейчас, по его словам, инфляция разогналась почти до 6%, стоит задача ее подавить, поэтому Центробанк "слегка приподнял" ключевую ставку. Президент рассчитывает, что по итогам года инфляции снизится до 5%, а дальше ведется к целевому показателю.

Перед этим Путину задали два вопроса о росте цен - о подорожании продуктов и стройматериалов. Президент отметил, что продукты дорожают по всему миру и причин для этого много. Он напомнил, что правительство принимает меры по сдерживанию цен, в том числе на сахар и растительное масло. Рост цен на стройматериалы он объяснил инфляцией и изменением конъюнктуры на рынках.

В конце апреля Банк России повысил прогноз по инфляции в стране в 2021 году с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%. 11 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция вызывает все большее беспокойство регулятора и значительно превышает таргет. По данным ЦБ, в мае инфляция увеличилась до 6% после 5,5% в апреле. По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на этот году, представленный в апреле, равняется 4,3%. В начале июня первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил на ПМЭФ о росте ожиданий до 4,5-5%.