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"Утконос" уйдет из Петербурга спустя меньше года после запуска продаж

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер "Утконос", специализирующийся на доставке продуктов питания, уходит из Санкт-Петербурга, не проработав в регионе и года.

На сайте компании сообщается, что с 18 июня она предлагает делать покупки в сервисе "Лента Онлайн" и остается складским партнером "Ленты" в регионе ("Лента" и "Утконос" принадлежат "Севергрупп" Алексея Мордашова).

За время работы в Петербурге "Утконос" доставил 117,9 тыс. заказов 35,5 тыс. покупателей.

Ранее на этой неделе "Утконос" сообщил, что с осени 2021 года станет 3 PL-партнером "Ленты" и предоставит ей свой фулфилмент-центр в Петербурге площадью 9 486 кв. м для комплектации и доставки товаров из дополнительного ассортимента.

О старте продаж в Петербурге "Утконос" объявил в начале ноября 2020 года. До этого ритейлер, основанный в 2000 году, работал только в пределах Московского региона. Гендиректор "Утконоса" Денни Перекальски в ноябре говорил, что компания рассматривает выход в другие города. "Мы смотрим как приоритет на Новосибирск, Екатеринбург, Казань. В I квартале, максимум во II квартале будет окончательное решение - куда и когда", - заявлял он тогда.

"Утконос" - третий по размеру игрок на российском рынке e-grocery (по оценке InfoLine по итогам 2020 года). Единственным владельцем компании является "Севергрупп".

В "Ленте" "Севергрупп" принадлежит 77,99%. Мордашов после покупки мажоритарного пакета в 2019 году говорил, что объединять "Ленту" и "Утконос" пока не планируется, но "Севергрупп" оценит потенциальную синергию между компаниями.

Утконос Лента Петербург

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