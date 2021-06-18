Акционеры "АЛРОСА" одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 г

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "АЛРОСА" одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 июля.

Компания распределит 80% FCF за второе полугодие прошлого года, общая сумма выплат - 70,3 млрд рублей, что на 47% выше уровня 2019 года.

Дивидендная политика "АЛРОСА", ставшая более консервативной в этом году, предполагает, что при net debt/EBITDA ниже 1,0x компания перечислит акционерам 70-100% free cash flow. Прежде компания в таком случае должна была выплатить 100% FCF. Долговая нагрузка "АЛРОСА" к концу прошлого года снизилась до 0,4x.

Годом ранее, когда "АЛРОСА" распределила между акционерами 100% FCF, финальные дивиденды составляли 2,63 рубля на акцию. С учетом промежуточных (3,84 рубля) суммарные выплаты за 2019 год составили 6,47 рубля на акцию (всего 47,65 млрд рублей).

В новый состав набсовета "АЛРОСА" от миноритариев вошла Мария Гордон (член набсовета "Московской биржи", член совета директоров "Полюса"; председатель совета директоров "Детского мира) и Игорь Даниленко, управляющий директор ООО "Фосан Евразия Капитал", который ранее работал управляющим Prosperity Capital, а до этого TKB BNP Paribas Investment Partners.

От РФ в набсовет вошли: министр финансов РФ Антон Силуанов, его зам Алексей Моисеев, глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, советник гендиректора АО "Росгеология" Андрей Донец, председатель правления "СИБУРа" Дмитрий Конов и гендиректор "ЕвроХима" Владимир Рашевский.

Якутия выдвинула в совет главу республики Айсена Николаева, экс-министра имущественных и земельных отношений Евгению Григорьеву, гендиректора АО "Венчурная компания "Якутия" Василия Ефимова, заместителя председателя правительства Сергея Местникова, управляющего директора АО "Полюс Алдан" Алексея Носкова и замглавы по инвестиционной и экономической политике Ленского района Александра Черепанова.

В набсовет "АЛРОСА" входят 7 представителей от РФ, 6 от Якутии и 2 независимых директора от миноритариев.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.