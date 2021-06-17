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Сотрудницу АЛРОСА, выносившую в белье алмазы, попросили осудить на 10 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Прокурор запросил десять лет лишения свободы для специалиста филиала алмазодобывающей компании (АК) АЛРОСА Елены Канунниковой, обвиняемой в хищении более тысячи алмазов на 700 млн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

Ее подельников – гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского, Евгения Богомолова и Сергея Свиридова – гособвинение попросило приговорить к срокам от четырех до восьми лет.

Все подсудимые обвиняются в краже организованной группой в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных камней (пункты а, б части 4 статьи 158 и часть 5 статьи 191 УК РФ). Большую часть украденного злоумышленники успели сбыть иностранным покупателям.

Как следует из материалов дела, преступление совершалось в период с 2016 по 2019 год. За это время главный специалист филиала АО "АЛРОСА" – "Единой сбытовой организации "АЛРОСА" Канунникова похитила 1027 алмазов высокого качества.

Драгоценные камни она выносила со склада в нижнем белье. Чтобы никто не обнаружил пропажу, Канунникова заменяла алмазы на так называемое техническое сырье, которое используется для производства инструментов. Женщина приобретала его у своего бывшего коллеги, который организовал индивидуальное предприятие по обработке технических алмазов.

Следователи СКР выяснили, что украденные камни обвиняемая передавала своему приятелю Табидзе, а за сбыт отвечал Гординский.

Задержали Канунникову в июне 2019 года, когда она выносила со склада ЕСО АЛРОСА очередную партии алмазов стоимостью 22 млн руб.

Во время расследования у фигурантов были найдены и изъяты 480 алмазов на общую сумму свыше 300 млн рублей, крупные суммы в иностранной валюте. Также следствием изъяты и арестованы ювелирные изделия, дорогостоящее движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 млн рублей.

Представители алмазодобывающей компании полагают, что погасить ущерб можно будет за счет этого арестованного имущества. В ходе судебных заседаний адвокаты Канунниковой заявили, что их подзащитная уже погасила нанесенный ущерб, отмечает издание.

АЛРОСА

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