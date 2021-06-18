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Эксперт спрогнозировал подорожание красной икры в РФ на 30%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Красной икры в РФ этом году будет достаточно, но цены на нее по сравнению с прошлым годом могут вырасти на 30%, прогнозирует руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Общий объем красной икры, добытой в лососевую путину 2021 года, составит порядка 18 тыс. тонн. Это вполне удовлетворяет внутренний спрос, который колеблется на уровне 12-15 тыс. тонн ежегодно. Однако цены уже пошли вверх и этот тренд сохранится, к осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом", - сообщил Савельев "Интерфаксу".

По его словам, розничные цены в Петропавловске-Камчатском уже поднялись до 6,5 тыс. рублей за килограмм икры чавычи. Икру кижуча продают по 5,8 тыс. рублей за кг, нерки - по 5,5 тыс. рублей. "Это, безусловно, спекулятивные цены, связанные с начавшейся лишь 1 июня путиной", - считает Савельев. Он напомнил, что осенью прошлого года, после окончания лососевой путины, килограмм лососевой икры на Камчатке стоил 3,2-3,4 тыс. рублей.

Как прогнозирует Савельев, корректировка цен наступит к середине июля, когда развернется основной промысел и пойдет горбуша. Однако снижение цены будет незначительное. В настоящее время наблюдается дефицит свежей красной икры в Москве и Санкт-Петербурге. В главных регионах реализации к продаже предлагаются прошлогодние остатки с 50%-ной надбавкой.

Лососевая путина на Дальнем Востоке продолжится до октября и, по прогнозу отраслевых ученых, вылов лососей составит более 460 тыс. тонн, что на треть больше, чем в прошлом году. Из этого объема 360 тыс. тонн лососей прогнозируют добыть на Камчатке.

Александр Савельев Информационное агентство по рыболовству

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