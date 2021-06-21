Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за опасений начала сокращения мер стимулирования экономики США со стороны Федрезерва, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,5%. Растут в цене акции "Группы ЛСР" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 797,17 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1 638,32 пункта (-0,5%); динамика цен основных "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 3,4%.

Доллар стоит 72,99 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,5%), "Северстали" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% И -0,4% "префы" ), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,4%), "Магнита" (+1,7%), Polymetal (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), расписки Ozon (+0,7%), бумаги "Газпром нефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Норникеля" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Выросли акции "Группы ЛСР" (+1,9%, до 776,4 рубля) на фоне известий, что компания уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Как говорится в сообщении компании, 20 июня совет директоров ЛСР рассмотрел стратегию работы на рынке капитала и решил, что листинг на LSE больше не входит в число приоритетов. Основная ликвидность сосредоточена на "Московской бирже", где среднедневной оборот торгов акциями ЛСР составляет $1,8 млн, тогда как оборот торгов GDR в Лондоне равен $0,3 млн.

Компания объявила оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу – это соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов 18 июня и 2,6% к средневзвешенной цене торгов за последний месяц. Выкупать расписки будет "дочка" группы – АО "Стройкорпорация". Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE – 30 июля. Помимо экономии издержек, делистинг с LSE позволит консолидировать free float на "Мосбирже" увеличив тем самым ликвидность, рассчитывает девелопер.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный из-за опасений более раннего сокращения стимулов ФРС. Азиатские рынки акций находятся под давлением продаж, как и большинство региональных валют. Впрочем, о бегстве от риска также сигнализирует укрепление иены. Нефть пытается дорожать на фоне президентских выборов в Иране, на которых победил сторонник "жесткой линии". Российский рынок акций проседает вслед за внешними площадками, рубль с утра также теряет свои позиции, но сражается за уровень 73,0 руб./$1.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, прошедшая неделя стала для многих инвесторов разочарованием. Китай разочаровал рынок тем, что собрался оказать давление на цветные металлы, продавая резервные запасы. Большинство графиков сырьевых активов в "зоне медведей", хотя нефть остается в зоне "быков". Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался за повышение ставки в следующем году, чем сильно разочаровал инвесторов, включая покупателей золота.

Индекс МосБиржи продолжает корректироваться вниз, но следует иметь в виду, что первая волна коррекции обычно выкупается "быками" - далее вероятен отскок, тем более что нефть находится в зоне" быков". Высокие цены на нефть пока страхуют российский рынок акций от обвала, но далее важными будут новости с заседания ОПЕК 1 июля.

В США индексы акций в пятницу просели на 1-1,6%, индикатор Dow Jones (-1,6%) понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года на фоне опасений, что Федрезерв США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

"Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен", - сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник пытаются расти, цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $73,69 за баррель (+0,2% и +0,6% в пятницу), июльская цена WTI – $71,87 за баррель (+0,3% и +0,8% в пятницу).

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI – на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц – до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.