Рынок акций РФ вырос во главе с "Русалом"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне дорожающей нефти и подъема индексов в США, "бычий" настрой российских инвесторов днем был локально сдержан новостями об инциденте с британским эсминцем в Черном море, что может осложнить дипломатические отношения между странами.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 837,15 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1 666,21 пункта (+1,3%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,5%.

Доллар просел до 72,54 рубля (-0,34 рубля).

Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в среду в Минобороны РФ. Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ, но на предупреждение не отреагировал. Далее пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер". После этого эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ.

Подорожали акции UC Rusal (+3,5%), "Роснефти" (+3,4%), "РусГидро" (+2,2%), расписки TCS Group (+2,2%), бумаги "Норникеля" (+1,8%), расписки Ozon (+1,4%), акции "ММК" (+1,1%), ВТБ (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), Polymetal (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,4%), "Аэрофлота" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,4% "префы"), "Московской Биржи" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

"Норильский никель" в ходе buyback получил заявления о продаже 64,204 млн акций (около 40,6% уставного капитала). Объем заявок превысил максимальное количество акций, которые обязалась приобрести ГМК (5 млн 382 тыс. 865 акций, или 3,4% капитала). Таким образом акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,08383985056, уточнила компания.

"Русал" предъявил к выкупу весь свой пакет в "Норникеле" для привлечения дополнительных средств на финансирование собственной инвестпрограммы. Кроме того, за счет привлеченных в рамках buyback средств "Русал" рассматривает вопрос частичного погашения долга перед Сбербанком.

Комментарии специалистов

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что сложившаяся ситуация на мировых рынках подогревает рост российских акций.

По словам председателя ФРС США Пауэлла, крайне маловероятно, что инфляция в США выйдет на уровень конца 70-х годов прошлого века и что ФРС не собирается действовать на опережение и нескоро изменит свою кредитно-денежную политику (к тому же в феврале 2022 года у Пауэлла заканчивается срок полномочий). Это заявление явно успокоило инвесторов.

Нефть Brent по-прежнему находится на вполне комфортном уровне, превышая $75 за баррель в преддверии заседания объединенного министерского контрольного комитета ОПЕК+ (запланирован на 29-30 июня) и проведения самой встречи министров (1 июля), отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций оказался на волне сырьевого роста. Председатель ФРС Пауэлл в очередной раз успокоил рынки, что регулятор не будет торопиться с сокращением покупки облигаций и, тем более, с повышением ставки. Однако к середине дня европейские индексы перешли к снижению, что заметно снизило оптимистичный настрой российских инвесторов.

Выросли акции "Совкомфлота" на фоне известий, что агентство Moody's повысило рейтинг компании с "Ва2" до "Ваа3" со "стабильным" прогнозом. Исходя из финальных параметров buyback, "Русал" продаст 2,3% акций "Норникеля" и получит чуть более $1,2 млрд по текущему курсу. Таким образом, даже без учета дальнейшего погашения выкупленного пакета "Русал" сохранит блокирующий пакет в "Норникеле". Теоретически за счет привлеченных средств алюминиевая компания имеет возможность существенно сократить долговую нагрузку, которая на конец прошлого года составляла $5,6 млрд.

Сильная статистика по деловой активности еврозоны подогревает инфляционные ожидания, что оказывает давление на индексы акций. Так, сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, вырос в июне до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае (ожидался рост до 58,8 пункта). Существенно повысился индекс деловой активности в сфере услуг - до 58,0 пункта с майских 55,2 пункта.

Нефть пытается закрепиться выше $75 за баррель Brent. Американские запасы сокращаются уже пять недель подряд и делают это довольно активно. За три последние недели, согласно данным API, американские запасы упали на 18 млн баррелей и это на фоне роста производства. На вечер запланированы выступления управляющей ФРС Мишель Боуман и президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, отмечает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также констатирует, что нефть вновь переписала многомесячные вершины. Глобальные площадки продолжили развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, но после старта европейских торгов умеренно просели в рамках коррекции. Восстановление спроса на рисковые активы было спровоцировано мягкими заявлениями чиновников ФРС, которые сгладили эффект от ужесточения риторики регулятора, убедив инвесторов в том, что превентивного сворачивания монетарных мер стимулирования не будет, а требующий такого шага всплеск инфляции носит временный характер и обусловлен дисбалансом спроса и предложения. Он вызван очень быстром восстановлением потребительской активности на фоне снятия ограничений, которая не успевает удовлетворяться промышленностью, пострадавшей от пандемии.

В середине торгов рубль испытал резкое снижение из-за инцидента в Черном море. Однако это событие оказало лишь кратковременное влияние на российскую валюту, после чего она продолжила расти, обновив дневной максимум. Нефтяные цены продолжают отыгрывать оптимистичные настроения на других рынках, а также снижение доллара, полагает Бабин.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков, всего "Норникель" потратит на buyback около $2,1 млрд. Ожидается, что отток средств произойдет во 2-м полугодии 2021 года. Согласно расчетам, по итогам 2021 года "Норникель" получит FCFF на уровне $1,9 млрд, что обусловлено ростом Capex до $3,2 млрд и выплатой экологического штрафа в размере почти $2 млрд. Затраты на выкуп акций ($2,1 млрд) и выплату дивидендов внутри 2021 года (около $2,2 млрд) в 2 раза превысят свободный денежный поток, что повлечет рост долговой нагрузки. Переход на расчет дивидендной базы из FCFF в 2021-2022 годах приведет к падению ежегодных выплат до 1000-1500 руб. на акцию. Однако в будущем вполне вероятны новые выкупы акций, которые будут компенсировать снижение дивидендных выплат. В целом взгляд на акции ГМК сохраняется нейтральным, целевая цена составляет 22423 руб. с рекомендацией "держать", отмечает Сучков.

По словам аналитика Sber CIB Михаила Шейбе, накануне нефть оказалась под локальным давлением на сообщениях, что Россия и прочие члены ОПЕК+ рассматривают возможность повышения добычи на фоне ожидаемого этим летом значительного дефицита на рынке. В среду цены вернулись к росту после статистики Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в хранилищах США. Если это уменьшение подтвердит аналогичная статистика Управления энергетической информации США (EIA), это будет сокращение пятую неделю подряд, впервые с января текущего года. Ожидаемо сильные данные по товарным запасам углеводородов в США и макроэкономическая статистика, скорее всего, помогут котировкам Brent приблизиться к уровню сопротивления $75,5 за баррель и, возможно, даже преодолеть его.

Тем временем, Саудовская Аравия по-прежнему не торопится смягчать ограничения по добыче: на прошлой неделе министр энергетики страны отметил, что хотел бы увидеть очевидные доказательства значительного восстановления спроса, прежде чем возобновлять работу остановленных добывающих мощностей. В случае бездействия члены ОПЕК+ действительно рискуют перегреть рынок, и отсутствие дополнительных объемов добычи на фоне быстрого восстановления спроса может привести к росту цен на нефть с уровня $75 за баррель в направлении $80 за баррель.

Кроме того, США и Иран не завершили переговоры о возобновлении ядерной сделки до президентских выборов в исламской республике, и рассчитывать на ощутимый эффект от отмены санкций, которая позволит нарастить поставки из Ирана, вряд ли стоит раньше, чем в IV квартале. Это означает, что на физическом рынке нефти этим летом сохранится значительный дефицит на фоне роста объемов нефтепереработки. Конечно, появление новых штаммов коронавируса может замедлить процесс восстановления спроса, но отмена ограничительных мер продолжится, так как приоритетным вопросом для правительств разных стран становится экономический рост.

Помешать росту цен на нефть могут две силы - рост доллара и страны-члены ОПЕК+, у которых на данный момент более 6 млн б/с незадействованных добывающих мощностей и которые в ответ на рост цен могут увеличить добычу. Впрочем, даже если члены ОПЕК+ согласятся увеличить квоты на добычу в августе на 0,5 млн б/с, этого вряд ли окажется достаточно, чтобы компенсировать масштабное - на 3 млн б/с - сокращение товарных запасов нефти, которое ожидается в августе, отмечает Шейбе.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,2-0,8%, при этом Nasdaq (+0,8%) завершил торги на новом рекордном уровне. Выступая в Конгрессе США во вторник, глава Федрезерва Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.

По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

В среду рост индексов акций также преобладал в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,8%), нет единого вектора в США (индекс S&P 500 подрос на 0,04%, Dow просел на 0,1%) и проседает Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX снижаются на 0,2-1,2%).

Нефть

Нефть в среду продолжает подъем на статданных о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе (по данным Американского института нефти, запасы нефти упали на 7,2 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,625 млн баррелей); цена Brent превысила $75 за баррель и к 18:50 находилась почти на $0,9 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $75,59 за баррель (+1%), августовская цена WTI - $73,58 за баррель (+1%).

Поддержку котировкам также оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти, начиная с августа.

Данные Минэнерго США показали падение запасов нефти на 7,61 млн баррелей, при ожидавшемся снижении на 3,5-6,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (+16,1%), ПАО "Южуралникель" (+8%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+4,2%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (+4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,3%), ПАО "Русская аквакультура" (+2,4%).

Подешевели из-за отсечки реестра под дивиденды бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (-9,7% и -11,6% "префы"; выплаты за 2020 год - 12,5 рубля на каждый тип акций), просели акции ПАО "Куйбышевазот" (-6,3% и -5,2% "префы"), "Самараэнерго" (-5,5%), ПАО "Диод" (-5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,12 млрд рублей (из них 10,32 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 8,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,18 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).