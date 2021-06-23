Цены на бензин на АЗС сбавили темпы роста в нескольких округах РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин после месяца непрерывного роста стабилизировались в некоторых округах России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (10-17 июня), цены на бензин остановились на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих округах топливо дорожало лишь в Ставропольском крае (+4 коп. за литр Аи-92) и Тыве (+1-2 коп.)

В других округах рост цен на АЗС на прошлой неделе был незначительным – не более 13 копеек (такой максимум зафиксирован в Ростовской области, Мордовии).

На предыдущей неделе (3-10 июня) в большинстве регионов рост цен на бензин составлял в среднем 15-30 копеек. В ряде регионов топливо дорожало еще большими темпами, рост достигал 42 коп./л.

В целом на прошлой неделе средняя цена бензина Аи-92 увеличилась в России на 4 копейки – до 45,52 руб./л, Аи-95 – на 2 коп., до 48,90 руб./л. Цены на летнее дизтопливо за неделю не изменились, оставаясь на уровне 49,69 руб./л.

По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше месяца подряд. До этого в первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались. В апреле бензины демонстрировали стабильный рост, хотя и не такой сильный, как на прошлой неделе: цены росли в среднем по России не более чем на 4 коп. в неделю. Всего с начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,5 руб./л, Аи-95 – на 1,6 руб./л.

Как сообщалось, с начала текущего года в РФ отмечается значительная волатильность биржевых цен на нефтепродукты, а в период сезонного спроса (весна-лето) стоимость топлива на СПбМТСБ близка к рекордам. Также отмечается рост цен на бензин на АЗС, его темпы гораздо ниже скачков биржевой стоимости, но на данный момент превышают инфляцию: согласно Росстату, с начала года бензин в розничном сегменте подорожал на 4,3% при инфляции 3,77%.

Весной 2021 года ведомства предприняли ряд мер для стабилизации оптового сегмента, вплоть до изменения законодательства - были скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Минэнерго регулярно сообщает о производстве и поставках топлива на внутренний рынок в объемах больше 2019 года. Однако биржевые цены находятся на высоких уровнях, в связи с чем маржа независимого розничного сектора снизилась до критичной отметки.

Между тем, нефтяники и правительство 23 июня договорились не принимать кардинальных решений на рынке топлива, меры будут проработаны по итогам III квартала. Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго совместно с ФАС проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в третьем квартале 2021 года. Помимо этого, Новак поручил дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Так, Минэнерго с учётом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года необходимо рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями топливных соглашений

Как сообщал один из источников "Интерфакса", правительство и нефтяники договорились подождать некоторое время, чтобы оценить действие скорректированного демпфирующего механизма на бензин. Несколько собеседников "Интерфакса" сказали также, что на совещании "понятийно" было обговорено "сохранение цен на АЗС".