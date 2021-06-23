Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Цены на бензин на АЗС сбавили темпы роста в нескольких округах РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин после месяца непрерывного роста стабилизировались в некоторых округах России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (10-17 июня), цены на бензин остановились на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих округах топливо дорожало лишь в Ставропольском крае (+4 коп. за литр Аи-92) и Тыве (+1-2 коп.)

В других округах рост цен на АЗС на прошлой неделе был незначительным – не более 13 копеек (такой максимум зафиксирован в Ростовской области, Мордовии).

На предыдущей неделе (3-10 июня) в большинстве регионов рост цен на бензин составлял в среднем 15-30 копеек. В ряде регионов топливо дорожало еще большими темпами, рост достигал 42 коп./л.

В целом на прошлой неделе средняя цена бензина Аи-92 увеличилась в России на 4 копейки – до 45,52 руб./л, Аи-95 – на 2 коп., до 48,90 руб./л. Цены на летнее дизтопливо за неделю не изменились, оставаясь на уровне 49,69 руб./л.

По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше месяца подряд. До этого в первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались. В апреле бензины демонстрировали стабильный рост, хотя и не такой сильный, как на прошлой неделе: цены росли в среднем по России не более чем на 4 коп. в неделю. Всего с начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,5 руб./л, Аи-95 – на 1,6 руб./л.

Как сообщалось, с начала текущего года в РФ отмечается значительная волатильность биржевых цен на нефтепродукты, а в период сезонного спроса (весна-лето) стоимость топлива на СПбМТСБ близка к рекордам. Также отмечается рост цен на бензин на АЗС, его темпы гораздо ниже скачков биржевой стоимости, но на данный момент превышают инфляцию: согласно Росстату, с начала года бензин в розничном сегменте подорожал на 4,3% при инфляции 3,77%.

Весной 2021 года ведомства предприняли ряд мер для стабилизации оптового сегмента, вплоть до изменения законодательства - были скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Минэнерго регулярно сообщает о производстве и поставках топлива на внутренний рынок в объемах больше 2019 года. Однако биржевые цены находятся на высоких уровнях, в связи с чем маржа независимого розничного сектора снизилась до критичной отметки.

Между тем, нефтяники и правительство 23 июня договорились не принимать кардинальных решений на рынке топлива, меры будут проработаны по итогам III квартала. Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго совместно с ФАС проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в третьем квартале 2021 года. Помимо этого, Новак поручил дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Так, Минэнерго с учётом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года необходимо рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями топливных соглашений

Как сообщал один из источников "Интерфакса", правительство и нефтяники договорились подождать некоторое время, чтобы оценить действие скорректированного демпфирующего механизма на бензин. Несколько собеседников "Интерфакса" сказали также, что на совещании "понятийно" было обговорено "сохранение цен на АЗС".

РФ

Новости

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');