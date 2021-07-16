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Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%

Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензины за последние четыре недели выросли по национальному индексу в среднем на 4-5%.

Рост биржевых цен на бензины, который в целом продолжается с середины декабря 2020 года, составил уже почти 30%, свидетельствую данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 по итогам торгов 16 июля составила 55 997 рублей за тонну и выросла на 3,7% по сравнению с 21 июня (16-21 июня было непродолжительное снижение стоимости продукта), рост с середины декабря 2020 года составил 27,5%. Текущая стоимость Аи-92 является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Цена Аи-95 по итогам торгов 16 июля составила 59 317 рублей за тонну и выросла на 4,6% по сравнению с 21 июня (17-21 июня было непродолжительное снижение стоимости продукта), рост с середины декабря 2020 года составил 30%. Текущая стоимость Аи-95 также является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Ощутимо дорожают сжиженные углеводородные газы (СУГ): по итогам торгов 16 июля цена составила 37 442 рубля за тонну, увеличившись по сравнению с 16 июня (последнее значительное снижение) на 30%, с середины декабря 2020 года - на 75% (21373 тыс. руб./т. на 7 декабря 2020 года). Текущая стоимость СУГ тоже является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Как сообщалось, в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предпринимают принять меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако, пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак проводил ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем совещании - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не принимать кардинальных решений на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.

При этом вице-премьер дал поручение Минэнерго совместно с ФАС проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в третьем квартале 2021 года. Помимо этого, Новак поручил Минэнерго с учётом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями топливных соглашений.

Как сообщал один из источников "Интерфакса", правительство и нефтяники договорились подождать некоторое время, чтобы оценить действие скорректированного демпфирующего механизма на бензин. Несколько собеседников агентства сказали также, что на совещании "понятийно" было обговорено "сохранение цен на АЗС".

Александр Новак СПбМТСБ Минэнерго ФАС

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