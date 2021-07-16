Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензины за последние четыре недели выросли по национальному индексу в среднем на 4-5%.

Рост биржевых цен на бензины, который в целом продолжается с середины декабря 2020 года, составил уже почти 30%, свидетельствую данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 по итогам торгов 16 июля составила 55 997 рублей за тонну и выросла на 3,7% по сравнению с 21 июня (16-21 июня было непродолжительное снижение стоимости продукта), рост с середины декабря 2020 года составил 27,5%. Текущая стоимость Аи-92 является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Цена Аи-95 по итогам торгов 16 июля составила 59 317 рублей за тонну и выросла на 4,6% по сравнению с 21 июня (17-21 июня было непродолжительное снижение стоимости продукта), рост с середины декабря 2020 года составил 30%. Текущая стоимость Аи-95 также является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Ощутимо дорожают сжиженные углеводородные газы (СУГ): по итогам торгов 16 июля цена составила 37 442 рубля за тонну, увеличившись по сравнению с 16 июня (последнее значительное снижение) на 30%, с середины декабря 2020 года - на 75% (21373 тыс. руб./т. на 7 декабря 2020 года). Текущая стоимость СУГ тоже является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Как сообщалось, в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предпринимают принять меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако, пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак проводил ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем совещании - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не принимать кардинальных решений на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.

При этом вице-премьер дал поручение Минэнерго совместно с ФАС проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в третьем квартале 2021 года. Помимо этого, Новак поручил Минэнерго с учётом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями топливных соглашений.

Как сообщал один из источников "Интерфакса", правительство и нефтяники договорились подождать некоторое время, чтобы оценить действие скорректированного демпфирующего механизма на бензин. Несколько собеседников агентства сказали также, что на совещании "понятийно" было обговорено "сохранение цен на АЗС".