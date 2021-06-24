Индексы Dow и S&P 500 в среду снизились, Nasdaq достиг нового рекорда

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, однако Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года.

Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом. По его словам, такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

При этом Пауэлл признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее он сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале 2021 года вырос на $20,6 млрд и составил $195,7 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны, опубликованном в среду. Это составляет 3,6% ВВП США и является самым крупным дефицитом с первого квартала 2007 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре прошлого года отрицательное сальдо составляло $175,1 млрд, а не $188,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в первом квартале до $206,8 млрд, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в мае сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 769 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Падение продаж зафиксировано по итогам второго месяца подряд, при этом показатель достиг минимума за последние 11 месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 817 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 863 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 0,8% с объявленного ранее апрельского уровня - до 870 тыс.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в июне достиг рекордных 62,6 пункта по сравнению с 62,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 61,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Electronic Arts Inc. (EA) подешевели на 1,6% в среду. EA, один из ведущих мировых производителей компьютерных игр, покупает игровую студию Playdemic, принадлежащую в настоящее время Warner Media, подразделению AT&T Inc.. Сумма сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, составит $1,4 млрд. Цена бумаг AT&T снизилась на 0,5%.

Бумаги Southwest Airlines Co. потеряли в цене 1%. Гендиректор американской авиакомпании Гэри Келли покинет свой пост в феврале 2022 года, сообщила компания. Келли, занимавшего эту должность с 2004 года, с 1 февраля сменит Роберт Джордан, являющийся в настоящее время исполнительным вице-президентом по корпоративным услугам авиакомпании.

Рыночная стоимость IHS Markit Ltd. уменьшилась на 1,1%, несмотря на хорошую отчетность. Американо-британская компания, являющаяся поставщиком информации, аналитики и деловых решений для крупнейших отраслей экономики и рынков, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем вдвое благодаря восстановлению ее основных рынков.

Капитализация Morgan Stanley выросла на 0,2%. Американский банк разрешит вернуться в нью-йоркские офисы только полностью вакцинированным против COVID-19 сотрудникам, сообщают СМИ со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди сотрудников банка. Требование о полной вакцинации, как отмечается, вступит в силу 12 июля.

Акции Carnival Corp. подорожали на 0,3%. Круизный оператор Carnival Cruise Line, входящий в Carnival, пополнит свой флот двумя лайнерами к 2023 году, в результате чего их общее число достигнет 27. Кроме того, Carnival объявила в среду, что ее суда возобновили круизы из портов США, Карибского бассейна и Европы.

Котировки ADR Full Truck Alliance Co. опустились на 2,3% после роста на 13,2% на дебютных торгах во вторник. Китайский стартап, оператор платформы для заказа грузовиков, провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) объемом $1,56 млрд. Компания, также известная как Manbang Group, в рамках IPO продала 82,5 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене $19, что соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 71,34 пункта (0,21%) и составил 33874,24 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 4,6 пункта (0,11%), опустившись до 4241,84 пункта. Он находится недалеко от рекордного максимума закрытия 4255,15 пункта, установленного на прошлой неделе, и своего исторического внутридневного пика 4257,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 18,46 пункта (0,13%) и завершил торги на рекордных 14271,73 пункта. В ходе сессии индикатор достиг рекордного внутридневного пика 14317,66 пункта.