"Агентство по страхованию вкладов" может погасить долг перед ЦБ в конце 2023 года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) скорректировало срок возврата кредита Центробанку и может погасить долг раньше запланированного - в конце 2023 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор АСВ Юрий Исаев.

"В 2019 году у нас было 24 страховых случая, страховая ответственность по которым составила порядка 56,7 млрд руб. В прошлом году - 18 страховых случаев с ответственностью 20,5 млрд рублей. С начала этого года произошло 16 отзывов лицензий, ответственность по которым составила около 37 млрд рублей. Цифры, может быть, немного варьируются, но в целом существенно ниже по сравнению с тем, что было в 2016-2018 годах. И если эта тенденция сохранится, то 2023 год - это вполне реально, даже с учетом того, что мы платим сейчас по этому займу ставку на уровне ключевой", - заявил он.

"Если каких-то всплесков не произойдет с точки зрения страховой ответственности, то в третьем квартале 2023 года мы должны с Банком России рассчитаться и потихонечку начать накапливать фонд. Это даст возможность занять более лояльную позицию по ставкам взносов для банков, и, конечно, перевести в практическую плоскость дискуссию на тему расширения системы страхования вкладов на всех юрлиц", - добавил он.

По словам Исаева, повышение ставки по кредиту ЦБ в прошлом году не сильно повлияет на срок его возврата.

"Это было решение совета директоров. Понятно, что любой заемщик не хочет платить повышенные проценты, но регулятор видит всю картину в комплексе и принимает решение, учитывая макроэкономическую ситуацию и другие факторы. Некоторую дополнительную нагрузку на фонд это, конечно, создало, и чуть удлинило сроки возврата, но не критично - на пару кварталов, по нашей оценке. Это сейчас заложено в наш прогноз" - заявил он.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил Агентству кредитную линию с одобренным лимитом 1,030 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии АСВ получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

В общей сложности на погашение кредита АСВ направило Банку России 535,6 млрд рублей, в том числе 71,7 млрд рублей выплачено в 2021 году. Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 321 млрд рублей без учета процентов.