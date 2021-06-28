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ВТБ профинансирует строительство жилья под Петербургом на 1,5 млрд руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ предоставит группе компаний "Ленстройтрест" проектное финансирование на 1,5 млрд рублей для строительства новой очереди голландского квартала "Янила" в Ленобласти, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

Кредитная линия открыта на четыре года, говорится в сообщении.

Новая очередь ЖК станет частью проекта комплексного освоения территории в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области. Очередь будет состоять из шести домов этажностью до 8 этажей с общей продаваемой площадью более 18 тыс. кв. м. Сдача корпусов запланирована на первый квартал 2023 года. Всего в квартале "Янила" будет построено около 270 тыс. кв. м жилья.

"Проекты комплексного развития территорий играют большую роль в жилищной политике, и мы готовы обеспечивать нашим партнерам необходимый объем инвестиций для их реализации", -отметил старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

По его словам, в настоящее время объем сделок ВТБ в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достиг 50 млрд рублей. При поддержке банка в регионе реализуется 46 проектов с общей площадью более 2 млн кв. метров.

ВТБ выступает партнером проекта "Янила" с 2019 года. За это время застройщику было открыто пять кредитных линий с общим лимитом более 5 млрд рублей. Также банк профинансировал строительство школы на территории квартала. Средства дольщиков размещаются на счетах эскроу до момента ввода объектов в эксплуатацию. На текущий момент их сумма составляет около 2,7 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.

ВТБ Ленинградская область Руслан Еременко

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