Brent подешевела до $74,41 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться во вторник. Днем ранее они упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях о перспективах спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,36%), до $74,41 за баррель. За вторник Brent подешевела на $1,5 (2%) - до $74,68 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает в среду, более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов во вторник на $0,26 (0,35%) - до $73,88 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на $1,24 (1,6%) - до $74,14 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,24 (0,33%), до $72,67 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,14 (1,5%), до $72,91 за баррель.

Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.

Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts.

ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.

Коалиция обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

По оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.

Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.