ВТБ не планирует выплату квартальных и полугодовых дивидендов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ВТБ не планирует переходить на выплату квартальных и полугодовых дивидендов, транзакционные издержки слишком высоки, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе вебинара, организованного компанией "ВТБ Капитал Инвестиции".

"То есть нам придется созывать для каждой выплаты дивидендов в этом случае какое-то промежуточное собрание акционеров. До этого нужно получить директивы для представителей государства, проводить набсовет, по сути, это трудоемкий путь. Мы видим, что в банковском секторе доминирует ежегодная выплата дивидендов, а не ежеквартальная или полугодичная. Поэтому ответ на этот вопрос - нет, мы такую возможность не рассматриваем", - заявил он.

Пьянов также подтвердил, что банк планирует выплатить дивиденды по итогам 2021 года двумя равными траншами - в третьем и четвертом кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.

"По сути с учетом 270 млрд рублей чистой прибыли, которую мы таргетируем, с учетом 50-процентного коэффициента выплат, нам выплатить как минимум 135 млрд рублей дивидендов в следующем году по всем типам акций. Это трехзначная сумма, и по сути размер капитала, который позволил бы нам одним траншем выплатить такую сумму дивидендов - это район, наверное, 12,5-13%. Это, к сожалению, является для нам пока недостижимой величиной. И базовым сценарием является двухтраншевая выплата дивидендов ", - сказал он.