Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды за 2021 г. "серьезную сумму"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ подтвердил планы направить по итогам 2021 года "трехзначную сумму" на дивиденды, собирается разнести выплаты на два квартала - третий и четвертый кварталы 2022 года, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.

"Мы действительно видим вызов в следующем году для менеджмента в части выплаты очень серьезной суммы, трехзначной, в миллиардах рублей размера дивидендов", - сказал Пьянов.

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей. Таким образом, при планах направлять на дивиденды 50% прибыли банк по итогам 2021 года может выплатить 147,5 млрд рублей.

Пьянов отметил, что у банка есть три рычага, которые позволяют "безболезненно" для достаточности капитала выплатить дивиденды.

"Первое - это, к сожалению или к счастью, разнесение этой суммы на два квартала, то есть с учетом того, что общее собрание акционеров должно быть проведено до 30 июня по закону, мы понимаем, что опция разнесения на третий-четвертый кварталы выплаты дивидендов у нас действительно существует, и мы, скорее всего, ею воспользуемся", - отметил член правления ВТБ.

Вторая опция предусматривает возможное доразмещение банком существующих выпусков субординированных облигаций.

Также ВТБ планирует продолжить дискуссии с властями по привилегированным акциям и дивидендам по ним.

Пьянов подчеркнул, что пока рано говорить о числовом соотношении этих трех инструментов. "Мы точно воспользуемся опцией разнесения на два квартала выплаты дивидендов", - добавил он.

ВТБ ранее отмечал, что может выплатить дивиденды по итогам 2021 года двумя равными траншами - в третьем и четвертом кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.

На конец 2021 года ориентир по достаточности капитала группы ВТБ составляет 12%, отметил Пьянов.

Дмитрий Пьянов ВТБ

Новости по теме

Новости

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');