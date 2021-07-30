ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды за 2021 г. "серьезную сумму"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ подтвердил планы направить по итогам 2021 года "трехзначную сумму" на дивиденды, собирается разнести выплаты на два квартала - третий и четвертый кварталы 2022 года, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.

"Мы действительно видим вызов в следующем году для менеджмента в части выплаты очень серьезной суммы, трехзначной, в миллиардах рублей размера дивидендов", - сказал Пьянов.

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей. Таким образом, при планах направлять на дивиденды 50% прибыли банк по итогам 2021 года может выплатить 147,5 млрд рублей.

Пьянов отметил, что у банка есть три рычага, которые позволяют "безболезненно" для достаточности капитала выплатить дивиденды.

"Первое - это, к сожалению или к счастью, разнесение этой суммы на два квартала, то есть с учетом того, что общее собрание акционеров должно быть проведено до 30 июня по закону, мы понимаем, что опция разнесения на третий-четвертый кварталы выплаты дивидендов у нас действительно существует, и мы, скорее всего, ею воспользуемся", - отметил член правления ВТБ.

Вторая опция предусматривает возможное доразмещение банком существующих выпусков субординированных облигаций.

Также ВТБ планирует продолжить дискуссии с властями по привилегированным акциям и дивидендам по ним.

Пьянов подчеркнул, что пока рано говорить о числовом соотношении этих трех инструментов. "Мы точно воспользуемся опцией разнесения на два квартала выплаты дивидендов", - добавил он.

ВТБ ранее отмечал, что может выплатить дивиденды по итогам 2021 года двумя равными траншами - в третьем и четвертом кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.

На конец 2021 года ориентир по достаточности капитала группы ВТБ составляет 12%, отметил Пьянов.