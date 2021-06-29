Техкомитет ОПЕК+ спрогнозировал дефицит на нефтерынке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Технический комитет ОПЕК+ рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке – один из них, базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, другой, консервативный –рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания.

В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке – в примерно 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Он заметил, что возможные варианты уровней добычи с августа не обсуждались.

Он сообщил также, что техкомитет зафиксировал, что в июне сделка ОПЕК+ исполнена на 114%, при этом ОПЕК – на 124% (с учетом добровольных сокращений Саудовской Аравии), не-ОПЕК – на 93%.