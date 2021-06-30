Fitch присвоило банку "ФК Открытие" рейтинги "BB+" со "стабильным" прогнозом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента банка "ФК Открытие" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте банка находится на уровне "B", рейтинг устойчивости - "bb-", рейтинг поддержки - "3".

"Рейтинг на уровне "BB+" отражает мнение Fitch об умеренной вероятности получения банком поддержки от российских властей в случае необходимости. Это мнение основано на том, что в данный момент банк "ФК Открытие" полностью принадлежит Банку России через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), а также учитывает умеренную системную значимость фининститута (на его долю приходилось 2,6% активов банковской системы РФ на конец I квартала 2021 года)", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Банк "ФК Открытие" был санирован в 2017 году Центробанком РФ, который удовлетворил требования приоритетных кредиторов фининститута, рекапитализировал и оздоровил его, в том числе, за счет перевода "плохих" активов в специальный фонд ЦБ.

"Санация банка предусматривает его приватизацию в будущем. До пандемии Банк России планировал продать миноритарную долю банка "ФК Открытие" в 2021 году, однако эти планы были отложены", - отмечается в пресс-релизе Fitch.

Эксперты агентства в рейтингах банка учитывают потенциальную помощь государства, несмотря на планы его приватизации, поскольку, во-первых, уверены, что государство продолжит поддерживать банк до тех пор, пока будет сохранять контроль над ним. Во-вторых, базовый сценарий Fitch предполагает, что смена контроля над банком "ФК Открытие" произойдет не ранее чем через два года и будет зависеть от улучшения модели его бизнеса и инвестиционного спроса.

Банк "ФК Открытие" по итогам первого квартала 2021 года занимал 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через ФКБС, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.