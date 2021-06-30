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Fitch изменило прогноз рейтинга СК "Согласие" на "позитивный" с "негативного"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании "Согласие" на уровне "B+".

Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" с "негативного", говорится в пресс-релизе агентства.

Изменение прогноза на "позитивный" обусловлено ожиданиями Fitch, что "Согласие" усилит капитал и улучшит финансовые показатели в следующие 12-18 месяцев.

"Подтверждение рейтинга отражает мнение Fitch, что безнадежные долги в портфеле активов с фиксированной доходностью компании в соответствии с консервативными прогнозами агентства на 2021 и 2022 гг. будут лишь умеренными, благодаря чему показатели достаточности капитала и прибыльности страховщика останутся в рамках, допустимых для текущей рейтинговой категории", - отмечают эксперты агентства.

"Текущие ожидания Fitch для показателей "Согласия" являются более благоприятными, чем результаты стресс-тестов, проведенных в 2020 году, которые были основанием для "негативного" прогноза рейтинга", - говорится в пресс-релизе.

СК "Согласие" создана в 1993 году, входит в группу "Онэксим". ООО "Интерконсенто" принадлежит 58% в страховщике (единственный владелец - Михаил Прохоров), Onexim Holdings Ltd - 42%. Уставный капитал страховой компании составляет 3,5 млрд рублей.

Fitch

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