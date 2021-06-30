Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-0,4% в начале торгов среды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Торги в среду на российском рынке акций открылись умеренным ростом котировок blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,28% до 3801,64 пункта, индекс РТС вырос на 0,45%, до 1647,54 пункта (+0,45%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%, "префы" прибавили в цене 0,5%), ВТБ (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%, "префы" прибавили в цене также 0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,7%) и TCS Group Holding (-0,3%), а также акции "Аэрофлота" (-0,5%), Polymetal (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Доллар подешевел на семь копеек к уровню закрытия вторника и составил 72,69 рубля.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Фондовый рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии. Индикатор вырос до 127,3 пункта - максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Согласно пересмотренным данным, в мае значение индекса составило 120 пунктов, а не 117,2 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 119 пунктов с объявленного ранее майского уровня.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются на торгах в среду на фоне восстановления "аппетита к риску". Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,15%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне опустился до 50,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали более значительного снижения - до 50,7 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК увеличился также на 0,5%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,08%.

Цены на нефть растут в среду утром на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о снижении запасов в США. Согласно данным американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $74,96 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,1% - до $74,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,4 за баррель, что на 0,58% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,98 за баррель, поднявшись на $0,07 (менее 0,1%).

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно. Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, сегодня утром складывается умеренно-позитивный фон для нашего фондового рынка. Рынки Азии "плюсуют", нефть также растет. Тем не менее, с покупками акций надо быть осторожнее, потому что индекс РТС не пробил июньский минимум, а опережающий индикатор RSI на дневных графиках его уже пробил. Никакой коррекции к росту на рынке пока нет; есть боковая динамика, но она может переродиться в июле и в коррекцию.

"Цены на нефть опять стали расти. На графике нефти сорта Brent есть зона технической поддержки $72,2-73,7 за баррель, "нефте-медведям" никак не удается ее пробить. Пока нет повода. На заседании Объединенного технического комитета ОПЕК + генеральный секретарь ОПЕК заявил, что во втором полугодии 2021 ожидается рост спроса на нефть примерно на 5 млн баррелей в сутки. "Потопить" нефтяные цены могут неосторожные решения ОПЕК по ускоренному наращиванию нефтедобычи и новый очень заразный вариант коронавируса "Дельта". Новый вариант может привести к ограничениям на передвижения и жестким локдаунам. При этом ВОЗ допускает новые локдауны из-за распространения штамма. Вместе с тем аналитики Goldman Sachs Group настроены оптимистично и считают, что увеличение квот на добычу со стороны ОПЕК+ не восполнит дефицит нефти и поэтому цены на "черное золото" останутся высокими", - отмечает Верников.