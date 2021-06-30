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Правительство РФ вывело кукурузу для попкорна из-под действия экспортных пошлин

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ обнулило пошлину на зерна кукурузы лопающейся (кукуруза для попкорна), следует из постановления, подписанного 29 июня этого года и размещенного на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

Как сообщало ранее Минэкономразвития, подготовка этого решения стала ответом на запрос бизнес-сообщества, его реализация не повлияет на стоимость данного товара для потребителей и позволит нарастить объемы его производства и экспорт.

В настоящее время на экспорт кукурузы в рамках зернового демпфера действует плавающая пошлина, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, объем потребления кукурузы для попкорна составляет около 13 тыс. тонн в год, из них до 3 тыс. тонн импортируется (доля импорта ежегодно снижается). Общий объем производства этого вида кукурузы в России составляет около 30 тыс. тонн в год. Основным рынком сбыта для российских производителей попкорна являются зарубежные страны.

Минэкономразвития

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