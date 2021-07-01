Акционеры ВТБ одобрили дивиденды на обыкновенные акции за 2020 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на годовом собрании одобрили дивиденды на обыкновенные акции по итогам 2020 года в размере 18,5 млрд рублей, что соответствует выплате в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в материалах банка.

Годовое собрание состоялось 30 июня в заочной форме, реестр для получения дивидендов закроется 15 июля.

Наблюдательный совет в мае принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 32,74 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции - 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа - 5,99 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа - 8,60 млрд рублей. Это обеспечит дивидендную доходность в размере 3,74% по обыкновенным акциям, что будет соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), менее 5% акций принадлежит НПФ "Открытие".

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).