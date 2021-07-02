Индекс РТС снизился на 0,3% при открытии торгов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой котировок blue chips на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; снижение индекса РТС за минуту торгов составило 0,3%, индекс МосБиржи практически не изменился к уровню закрытию четверга.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3857,89 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1650,98 пункта (-0,34%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2%. Поддержку рублевым ценам оказывает обесценивающийся второй день подряд рубль.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-2%), ВТБ (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%). Заметно упали в цене (на 5-7%) ценные бумаги "ТГК-1", "Мосэнерго", "Совкомфлота", "Ставропольэнергосбыта" вследствие дивидендной отсечки по данным акциям на "Московской бирже", состоявшейся накануне с учетом расчетов "Т+2".

Подорожали расписки TCS Group Holding (+1,1%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Доллар США к 10:01 вырос на "Мосбирже" на 20 копеек по отношению к закрытию четверга, до 73,6 руб.

Ситуация в США

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума шестую сессию подряд. Поддержку рынку оказали статистические данные и рост цен на нефть, способствовавший подъему акций энергетических компаний. Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако опасения по поводу состояния рынка труда и инфляции все еще сохраняются.

Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс.

На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

АТР

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой тенденции. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, в то время как положительным фактором является сильные темпы экономического восстановления в США. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 по московскому времени снизился на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,22% после снижения по итогам четырех предыдущих торгов подряд. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:13 увеличился на 0,45%. Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:12 мск опустился на 0,04%.

Нефть

Цены на нефть плавно снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $75,74 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,63% - до $75,84 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,15 за баррель, что на 0,11% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $75,23 за баррель, поднявшись на 2,4%.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 по Москве, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30, сообщил секретариат ОПЕК.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "индексы МосБиржи и РТС накануне выросли, но отступили от максимумов сессии. Рублевому индикатору удалось обновить исторический пик 3879 пунктов, а долларовый отступил от краткосрочного сопротивления 1660 пунктов из-за слабости рубля. На рынке сохраняется некоторая неопределенность, а с технической точки зрения индексы готовы к движению в любую сторону.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений, а в нефтегазовом секторе может пройти умеренная коррекция вслед за котировками "черного золота". Вопрос с нефтедобычей на ближайшие месяцы, впрочем, еще не решен, а ОПЕК+ может сохранять интригу на протяжении большей части торгов пятницы. Риски для покупателей будут исходить со стороны макроэкономических данных Европы и США, которые могут указать на значительное усиление инфляционного давления и восстановление американского рынка труда с перспективой ужесточения денежно-кредитных условий".