Переговоры министров ОПЕК+ отложили на понедельник

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 16:00 мск, сообщил секретариат ОПЕК.

По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что министры ОПЕК+ начали встречу с двухчасовым опозданием, в ходе состоявшегося перед ней министерского комитета не удалось найти решение вопроса, поставленного ОАЭ - о смене их базы снижения добычи нефти.