Министры ОПЕК+ обсуждают рост добычи 400 тысяч б/с в месяц

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ начали встречу с двухчасовым опозданием, в ходе состоявшегося перед ней министерского комитета не удалось найти решение вопроса, поставленного ОАЭ - о смене их базы снижения добычи, сообщили источники "Интерфакса".

На министерской встрече, по словам одного из источников, будет обсуждаться вариант наращивания добычи ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц с августа по декабрь и продление сделки до конца 2022 года.

1 июля министерский комитет не смог принять финальную рекомендацию по увеличению нефтедобычи, поскольку ОАЭ выступили за изменение своего уровня добычи, от которого отсчитывается ее снижение в рамках сделки ОПЕК+. По словам одного из делегатов, ОАЭ хотят увеличить референтную базу с текущих 3,168 млн б/с до 3,8 млн б/с.