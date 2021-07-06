Импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в июне вырос на 28,6%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-июне 2021 года составил $121 млрд 554,4 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 28,9%, сообщила во вторник Федеральная таможенная служба (ФТС); в июне текущего года импорт увеличился на 28,6%.

Значительный рост импорта был и по сравнению с "доковидными" январем-июнем 2019 года - на 21,9%, следует из данных ФТС.

В июне 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $21 млрд 322,6 млн, увеличившись на 28,6% по сравнению с июнем 2020 года и на 25,4% по сравнению с "доковидным" июнем 2019 года.

Как сообщалось, в целом за 2020 год импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья составил в стоимостном выражении $205,1 млрд и по сравнению с 2019 годом снизился на 5,4%.

В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года возросли закупки машиностроительной продукции на 37,3% (до $11 млрд 213,1 млн), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 34,9% (до $2 млрд 224,8 млн), текстильных изделий и обуви - на 25,3% (до $1 млрд 171,3 млн), химической продукции - на 1,4% (до $3 млрд 921,2 млн).

Импорт товаров машиностроительной продукции в июне 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года возрос за счет увеличения закупок летательных аппаратов в 3,1 раза, судов и плавучих средств - в 2 раза, средств наземного транспорта - в 1,9 раза, электрооборудования - на 22,2%, механического оборудования - на 17,8%, при этом поставки железнодорожных локомотивов сократились на 29,7%.

В импорте продовольственных товаров в июне возросли закупки растительного масла в 2,4 раза, рыбы - в 1,8 раза, мяса и субпродуктов - на 54,1%, сахара - на 49,4%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 27,7%, овощей - на 9,1%, табака - на 7,7%, фруктов и орехов - на 6,2%. В то же время сократились поставки зерновых культур на 40,4%.

В группе текстильных изделий и обуви в июне возросли закупки хлопка в 1,9 раза, трикотажного полотна - на 73,1%, химического волокна - на 63,5%, химических нитей - на 56,2%, трикотажной одежды - на 54,4%, текстильных материалов - на 50,5%, обуви - на 47,6%, текстильной одежды - на 3,5%, при этом ввоз готовых текстильных изделий сократился на 47,1%.

Среди товаров химической промышленности возрос в июне импорт парфюмерно-косметических товаров на 65,8%, полимеров и каучука - на 43%, мыла и синтетических моющих средств - на 23,6%, продукции органической и неорганической химии - на 12,6%, при этом ввоз фармацевтической продукции сократился на 43%.