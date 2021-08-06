Импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в июле вырос на 31%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2021 года составил $144 млрд 302,4 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,8%, сообщила в пятницу ФТС; в июле 2021-го импорт вырос на 31% год к году.

Значительный рост импорта был и по сравнению с "доковидными" январем-июлем 2019 года - на 21,4%, следует из данных ФТС.

В июле 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $22 млрд 152 млн, увеличившись на 31% по сравнению с июнем 2020 года и на 16,4% по сравнению с "доковидным" июлем 2019 года.

Как сообщалось, в целом за 2020 год импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья составил в стоимостном выражении $205,1 млрд и по сравнению с 2019 годом снизился на 5,4%.

В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года возросли закупки химической продукции на 41,7% (до $4 млрд 36,2 млн), машиностроительной продукции - на 36,1% (до $12 млрд 17,8 млн), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 16,8% (до $1 млрд 980,9 млн), текстильных изделий и обуви - на 7,7% (до $1 млрд 344,8 млн).

Импорт товаров химической промышленности в июле 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года возрос за счет увеличения поставок фармацевтической продукции в 1,9 раза, полимеров и каучука - на 39,8%, парфюмерно-косметических товаров - на 39,7%, мыла и синтетических моющих средств - на 21,3%, продукции органической и неорганической химии - на 18,6%.

В импорте товаров машиностроительной продукции в июле возросли закупки летательных аппаратов в 3,2 раза в годовом сравнении, судов и плавучих средств - в 2,7 раза, средств наземного транспорта - в 1,7 раза, механического оборудования - на 23,4%, одновременно поставки железнодорожных локомотивов сократились на 11,8%.

В импорте продовольственных товаров в июле увеличились закупки сахара в 2,3 раза, рыбы - в 1,9 раза, масла растительного - в 1,7 раза, мяса и субпродуктов - на 56,6%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 25,0%, молочных продуктов - на 19,5%, овощей - на 2,7%. В то же время сократились поставки табака на 24,8%, фруктов и орехов - на 23,1%, зерновых культур - на 22,2%.

В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки хлопка на 63,3%, обуви - на 39,4%, текстильных материалов - на 39,2%, химических нитей - на 29,9%, трикотажного полотна - на 29,2%, в то же время ввоз текстильной одежды сократился на 22,3%.