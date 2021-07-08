Совет директоров Норникеля рассмотрит сокращение уставного капитала

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" 12 июля рассмотрит предложения по уменьшению уставного капитала компании и внесению изменений в устав, сообщила ГМК.

Также на повестке дня вопрос о подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров.

В июне "Норникель" в рамках buyback выкупил порядка 3,4% своих акций. Сообщалось, что выкупленные бумаги будут погашены в соответствии с процедурой, предусмотренной российским законодательством, за исключением 0,5% уставного капитала, которые пойдут на программу долгосрочного стимулирования сотрудников.

Основной акционер "Норникеля", компания "Интеррос", не участвовала в buyback, в то время как "Русал" продал бумаги примерно на $1,4 млрд. По подсчетам аналитиков SOVA Capital, после погашения 2,9% казначейских акций доля "Русала" в ГМК снизится до 26,2%, а "Интеррос" укрепит свои позиции, увеличив долю до 35,6%.