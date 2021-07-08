Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,9%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг негативной динамикой котировок blue chips на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; снижение индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов составило 0,4-0,9%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3878,05 пункта (-0,44%), индекс РТС - 1627,02 пункта (-0,88%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5,1%.

Подешевели акции "РусГидро" (-5,1%), "Татнефти" (-2%), "Яндекса" (-1,6%), "АЛРОСА" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), ценные бумаги "Русала" (-0,8%), Московской биржи (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%). Заметное падение ценных бумаг "РусГидро" связано с состоявшейся 7 июля дивидендной отсечкой по данным акциям на МосБирже с учетом расчетов "Т+2".

Подорожали расписки TCS Group Holding (+0,7%), акции "Северстали" (+0,6%), "НЛМК" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Доллар США к 10:01 вырос на МосБирже на 39 копеек по отношению к закрытию среды, до 75,10 руб./$1.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня. Протокол показал, что представители руководства американского ЦБ обсуждали начало сворачивания мер стимулирования экономики, но не торопятся начать этот процесс. Между тем ряд представителей руководства ФРС просигнализировали, что потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет раньше, чем ожидалось, на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг после публикации протокола июньского заседания ФРС США. Руководители ФРС в ходе заседания предположили, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 по Москве снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 потерял 0,7%. Тем временем австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 прибавил 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов 8 июля на 0,8%. Япония намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и на все время проведения Олимпийских игр, сообщают японские СМИ. Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, возглавляющий правительственную программу по борьбе с коронавирусом, заявил, что чрезвычайное положение в Токио начнется 12 июля и продлится до 22 августа. Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным. Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг составила $73,24 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,5% - до $73,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,94 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,6% - до $72,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, внешний фон в начале торгов в России сложился умеренно негативным. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение в пределах 0,5%. Нефтяные контракты продолжают дешеветь. Фьючерсы на золото теряют в цене 0,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0,8%. Японский Nikkei225 также потерял 0,8%.

Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным снижением в пределах 0,1-0,5%, в район 3875-3890 пунктов. После негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько слаб, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня на ход торгов в России способна оказать влияние публикация важных статистически данных в США. В 15:30 по Москве выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице, а в 18:00 будет обнародована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.

"Среди значимых внутренних событий стоит отметить вчерашнюю публикацию оценки уровня потребительской инфляции в России за июнь 2021 года. Свежие данные указали на рост цен в стране на 6,5% год к году. Это существенно больше целевого уровня инфляции ЦБ РФ, величина которого составляет 4%. В таких условиях Банк России с большой долей вероятности повысит уровень ключевой ставки в июле на 50-75 базисных пунктов, до 6,00-6,25% годовых", - считает Манжос.