В Токио запланировали ввести режим ЧС на время проведения Олимпиады

Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Япония намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и на все время проведения Олимпийских игр, сообщают японские СМИ.

Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, возглавляющий правительственную программу по борьбе с коронавирусом, заявил, что чрезвычайное положение в Токио начнется 12 июля и продлится до 22 августа. Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Пока открытым остается вопрос о допуске на события Игр местных зрителей. Запрет на посещение соревнований по-прежнему рассматривается как возможный вариант, сообщила в пятницу глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.

"Как все будет проходить - по-прежнему неясно", - сказала Хасимото, добавив: "Мы рассматриваем возможность проведения соревнований без зрителей".

При этом, губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что безопаснее было бы проводить игры без болельщиков.

"Мы продолжим тщательно следить за ситуацией с распространением инфекции и думать над тем, что было бы лучшим вариантов, и, главным образом, мы рассматриваем возможность проведения соревнований без фанатов", - сказала Коикэ.

Вопрос о допуске болельщиков должен решиться в четверг или пятницу на переговорах властей Японии, Токио и организаторов Игр, сообщают СМИ. Переговоры будут проходить под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который прибудет в Токио в четверг, чтобы проследить за последним этапом подготовки.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что церемония открытия летней Олимпиады в Токио пройдет при пустых трибунах.