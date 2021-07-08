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Китай продаст 100 тысяч тонн меди, алюминия и цинка из госзапасов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китай продаст 100 тысяч тонн меди, алюминия и цинка из госрезервов в рамках мер по сдерживанию роста цен на сырье и поддержанию рынка. Об этом сообщило Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам.

В середине июня Китай объявил о намерении начать продажу основных промышленных металлов из госзапасов, чтобы ограничить повышение цен на сырьевые товары и ослабить давление на производителей, вызванное растущими расходами. В рамках публичных аукционов металлы будут продаваться китайским переработчикам и производителям.

Котировки фьючерсных контрактов на медь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) с начала текущего года выросли более чем на 20%, за последний год – почти в полтора раза.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в начале июля подскочила до максимумов с июля 2011 года из-за повышения спроса со стороны автомобильной и строительной отраслей и при недостаточности поставок.

Китай

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