Зарубежная выручка "Росатома" выросла в 2020 году на 3% до $7,5 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Зарубежная выручка "Росатома" выросла в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 3% до $7,5 млрд, следует из годового отчета госкорпорации.

Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил по итогам 2020 года $138,3 млрд.

Портфель проектов АЭС за рубежом на конец 2020 года составил 36 энергоблоков, с учетом введенного в 2020 году энергоблока №1 Белорусской АЭС. В течение 2020 года велись работы на площадках в 9 странах по возведению 25 энергоблоков.

Как сообщалось, по итогам 2019 года портфель зарубежных заказов был равен $140,1 млрд.

ГК "Росатом" – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет более 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности свыше 275 тыс. человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 35 энергоблоков в 12 странах.