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Герберт Дисс останется во главе Volkswagen до октября 2025 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс останется во главе компании до октября 2025 года. Компания сообщила, что ее наблюдательный совет продлил продление контракта с ним на этот срок.

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"Это означает, что Дисс останется председателем правления до своего 67-го дня рождения", - отмечают в VW.

"Наблюдательный совет уверен, что при руководстве Дисса будут созданы оптимальные условия для дальнейшего успешного развития компании в ближайшие годы, особенно принимая во внимание новую стратегию VW на период до 2030 года", - говорится в пресс-релизе.

В пятницу руководство VW представило наблюдательному совету новую стратегию, ее планируют обнародовать 13 июля.

Volkswagen Герберт Дисс Германия

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