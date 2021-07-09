Герберт Дисс останется во главе Volkswagen до октября 2025 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс останется во главе компании до октября 2025 года. Компания сообщила, что ее наблюдательный совет продлил продление контракта с ним на этот срок.

"Это означает, что Дисс останется председателем правления до своего 67-го дня рождения", - отмечают в VW.

"Наблюдательный совет уверен, что при руководстве Дисса будут созданы оптимальные условия для дальнейшего успешного развития компании в ближайшие годы, особенно принимая во внимание новую стратегию VW на период до 2030 года", - говорится в пресс-релизе.

В пятницу руководство VW представило наблюдательному совету новую стратегию, ее планируют обнародовать 13 июля.