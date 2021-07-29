Volkswagen вернулся к прибыли во II квартале

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG улучшил прогноз операционной рентабельности продаж на 2021 год, вернувшись на прибыльный уровень во втором квартале и зафиксировав рост выручки на 64%.

В апреле-июне прибыль компании после уплаты налогов составила 5,04 млрд евро против убытка в 1,54 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка автопроизводителя подскочила до 67,293 млрд евро с 41,076 млрд евро.

Ранее в июле Volkswagen опубликовал предварительные результаты за первое полугодие. Операционная прибыль в январе-июне составила 11,4 млрд евро. За тот же период годом ранее автопроизводитель зафиксировал операционный убыток в размере 1,49 млрд евро.

Компания, которая производит автомобили под брендами Volkswagen, Seat, Skoda, Audi и Porsche, сумела нивелировать основную часть негативных последствий дефицита полупроводников за счет более прибыльных моделей автомобилей, сообщил представитель Volkswagen.

Автопроизводитель во второй раз менее чем за три месяца повысил целевой показатель операционной рентабельности продаж на текущий год. Теперь показатель ожидается в диапазоне 6-7,5% против ранее прогнозировавшихся 5,5-7%.

Volkswagen рассчитывает, что поставки покупателям в 2021 году будут заметно выше, чем в предыдущем году. Годовая выручка, как ожидается, значительно превысит показатель 2020 года.

Котировки акций Volkswagen снижаются на 0,4% на торгах в четверг. Капитализация компании с начала года выросла на 63% и составляет около 124 млрд евро.