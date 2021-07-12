Рынок акций РФ завершил день ростом вслед за мировыми площадками

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в понедельник ростом индексов на фоне ослабления утренних распродаж в нефти (Brent отыграла рубеж $75 за баррель), а также роста мировых фондовых площадок после локальной коррекции. Лидерами подъема выступили расписки TCS Group и акции "АЛРОСА", аутсайдерами стали рухнувшие из-за отсечки на бирже рекордных дивидендов за 2020 год акции ПАО "Лензолото".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3875,61 пункта (+0,5%, днем индекс опускался ниже 3850 пунктов), индекс РТС - 1640,22 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 74,43 рубля (+0,07 рубля).

Главы МИД стран ЕС решили продлить на полгода секторальные экономические санкции против России. Это решение не способствует нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подорожали расписки TCS Group (+2,3%), акции "АЛРОСА" (+1,7%), "Норникеля" (+1,6%), "МТС" (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), UC Rusal (+0,7%), ВТБ (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%).

"АЛРОСА" в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $410 млн, сообщила в пятницу компания. По сравнению с маем ($365 млн) продажи выросли на 12%. Годом ранее продажи были незначительными - $36 млн - из-за обвала спроса на фоне пандемии.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,1%), расписки Ozon (-0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

"НОВАТЭК" во II квартале увеличил добычу газа на 7,8% к прошлому году, до 19,95 млрд кубометров, сообщила компания.

Обыкновенные акции "Лензолота" упали до 12490 рублей (-46,6%), "префы" - до 2845 рублей (-52,7%). Дивидендные выплаты за 2020 год составляют 15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию.

Общая сумма выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото" за 19,9 млрд рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Ивана Малины, поддержку рынкам оказало решение китайского ЦБ (Народного банка Китая) снизить норму резервирования для банков на 0,5 п.п., что освободит около 1 трлн юаней, или $154 млрд. Неожиданное смягчение денежно-кредитной политики стало сюрпризом для рынка, поскольку с начала года наблюдалась более жесткая риторика. Замедление кредитного импульса в Китае и опасения прохождения пика цикла являются одним из основных рисков для металлов, поэтому стимулирование экономики регулятором поддержало акции добывающих компаний.

В понедельник среди лидеров роста оказались акции "АЛРОСА" на фоне отчета о сильных продажах продукции в июне (на $410 млн), что превысило средние исторические значения компании для первого летнего месяца. Высокий уровень продаж поддерживается сильным спросом на ювелирные украшения, на который положительно влияет отложенный спрос после пика пандемии. Участников рынка также привлекает тот факт, что высокие продажи должны поддержать денежный поток и, соответственно, дивидендные выплаты акционерам, считает Малина.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нефть остается под давлением продавцов, корректируя волну роста второй половины минувшей недели, но к вечеру понедельника распродажи заметно ослабли, что воодушевило российских "быков". Давление на нефтяные котировки оказала неопределенность с дальнейшим объемом добычи ОПЕК+, возникшая из-за провала встречи участников альянса в июле. Формально теперь нет каких-либо ограничений на производство нефти, и рынок будет следить за его объемом.

Тем временем азиатские площадки в начале недели показали неплохой рост, отреагировав на снижение Народным банком Китая резервных требований к финансовым организациям, что высвободит около $150 млрд. Об этом шаге китайский регулятор сообщил еще на прошлой неделе, отметив, что мера должна улучшить финансовое положение компаний, пошатнувшееся из-за скачка инфляции.

В преддверии публикации во вторник данных о потребительской инфляции в США за июнь многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, что оказало давление на рисковые активы. Существенное превышение показателем прогноза способно вызвать массированные распродажи на рынках, так как увеличит вероятность более скорого старта ужесточения монетарной политики ФРС. На этом фоне доллар способен показать внушительный рост, считает Бабин.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть просели на фоне опасений снижения спроса в регионах, где свирепствует новый штамм коронавируса COVID-19. Не очень хорошая ситуация с коронавирусом в Японии, страдают от вспышек заболеваемости Таиланд, Малайзия, Индонезия. При этом Азия - это растущий рынок с точки зрения потребления нефти. Кроме того, статистика показывает замедление экономики Китая. Во вторник Международное энергетическое агентство представит инвесторам ежемесячный отчет по нефти, а в четверг ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет. В долгосрочном плане, если не будет ценовых войн, за нефтяные цены можно не волноваться, потому что в мире сейчас торжествуют "зеленые технологии" и нефтяные компании уменьшают затраты на разведку новых месторождений, вкладываясь в возобновляемые источники энергии. Тренд на уменьшение затрат на разведку гарантирует высокие цены на нефть до того момента, когда потребление нефти в мире начнет падать.

Как известно, хребет российского рынка составляют нефтяные компании и в глазах многих инвесторов - это не очень привлекательный бизнес, без сверхдолгосрочных перспектив. Бизнес по добыче газа более перспективен, так как газ экологичен. В 2040-е годы, по прогнозам экспертов, будет пик потребления газа, поэтому можно держать в портфеле акции газовых компаний. На недельном графике цены на нефть находятся в "зоне быков" и перейдут в "зону медведей" в случае пробития Brent поддержки $69,43 за баррель. Сценарий снижения ниже этого уровня существует, но для этого должны еще больше усилиться разногласия в ОПЕК+ и начаться ценовая война. Такой сценарий маловероятен для 2021 года, хотя весной 2020 года она вполне могла начаться.

В США индекс S&P 500 ставит новые рекорды, но общая активность торговли по-летнему невысокая. Возможно, рынки проснутся от спячки, когда начнет выходить отчетность крупных банков в США. Ожидается, что JPMorgan и Goldman Sachs сообщат о доходах во вторник. Но тут есть риск того, что выход хорошей отчетности может стать сигналом для фиксации инвесторов прибыли "по факту" события, считает Верников.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, разногласия, возникшие внутри ОПЕК+, в моменте привели к скачку цен на нефть Brent до $77,8 за баррель и существенно добавили рынку нервозности. Не так часто в благоприятных для себя условиях страны ОПЕК+ настолько сильно расходятся в оценке дальнейших действий. Вроде бы и цены высокие, и товарные запасы снизились, и предложение со стороны США не растет, казалось бы, очевидное решение - увеличивать добычу. Но у Саудовской Аравии оказалось другое мнение - добычу, по ее мнению, не следует увеличивать из-за рисков, связанных с новыми штаммами COVID-19.

При этом рассчитывать на сильный рост добычи в США пока не приходится. Многие компании в прошлом году захеджировали риски колебаний цен на нефть, причем на довольно низких уровнях. Поэтому от текущего роста цен они ничего не выигрывают и не зарабатывают тех денег, которые можно было бы направить на инвестиции. Кроме того, администрация президента США Байдена на прошлой неделе дала ясные сигналы о том, что экологические соображения будут иметь больше веса при принятии решений о выдаче новых лицензий. В итоге, если разногласия внутри ОПЕК+ не приведут к развалу договоренностей, цены на нефть продолжат, как минимум, оставаться высокими, что окажет поддержку российскому рынку акций, считает Брагин.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи остается в среднесрочном восходящем тренде, но попытки пробить канал вверх пока не увенчались успехом. Тем не менее, на просадках акции стоит покупать. Прежде всего, это относится к акциям "Газпрома" после известий, что "Северный поток 2" будет окончательно достроен уже в августе. Судя по инертности США, вряд ли они будут жесткими мерами препятствовать работе газопровода. Также позитивный взгляд сохраняется на акции Сбербанка и "Мосбиржи", которые увеличат маржинальные доходы при повышении ставки ЦБ РФ на следующей неделе.

Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь, которые резко повысят волатильность торгов и могут привести к формированию тренда на несколько дней. На этой неделе также стартует сезон отчетностей в США, но особой надежды на то, что он станет новым драйвером роста рынков, питать не стоит - сильный рост американской экономики и корпораций уже во многом заложен в котировки.

Нефть завершила мощный восходящий тренд и теперь готовится на несколько дней залечь в волатильный боковик. Но с появлением новых драйверов можно ожидать рывка Brent к отметке $80 за баррель. Однако далеко не факт, что российская "нефтянка" радостно пойдет вверх за ценами на свою продукцию - в последнее время корреляция между ценами нефтяных акций и нефти снижается. Наиболее безопасно среди нефтяных бумаг выглядит "Газпром нефть", считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 1-1,3% и завершили торги на рекордных максимумах, показав рост по итогам третьей недели подряд.

В США на этой неделе стартует сезон отчетности за второй квартал. Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, как ожидается, выросла на 63,6% во втором квартале по сравнению с годом ранее, что станет максимальным повышением за 12 месяцев с четвертого квартала 2009 года, согласно аналитикам FactSet.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%) в ожидании начала сезона отчетности в США, вышли в "плюс" вечером Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,7%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Народный банк Китая (НБК) в пятницу объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного пункта, средневзвешенное значение показателя составит 8,9%. Это обеспечит приток в экономику долгосрочной ликвидности в объеме около 1 трлн юаней ($154 млрд), говорится в заявлении НБК. Изменения вступят в силу 15 июля.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) на заседании 22 июля, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV. Она также дала понять, что Европейский ЦБ может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник отыграли большую часть коррекции благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители, цена Brent отскочила выше $75 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $75,13 за баррель (-0,6% и +1,9% в пятницу), августовская цена WTI - $74,08 за баррель (-0,6% и +2,2% в пятницу).

Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.

На прошлой неделе Brent и WTI подешевели на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+11,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (+6,5%), "Иркута" (+4,3%), ГДР Ros Agro (+3%), акции "Детского мира" (+2,8%), АДР HeadHunter (+2,7%).

Минпромторг предложил вложить в развитие авиастроения в РФ 1,84 трлн руб. до 2030 года, из них 1,6 трлн руб. из ФНБ, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на датированный 28 мая документ. Министерство рассчитывает, что при таком финансировании в 2021-2030 годах в стране будет выпущено 735 новых гражданских самолетов.

Акции ПАО "Русская аквакультура" (+2,6%, до 379,5 рубля) обновили максимум на фоне выхода неплохого отчета за полугодие. Консолидированная выручка ПАО "Русская аквакультура" по итогам первого полугодия 2021 года увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 6,723 млрд рублей. Объем вылова товарной рыбы составил 12,8 тыс. тонн, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Объем продаж при этом вырос на 35%, до 13 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру.

"КАМАЗ" (+1,1%) в I полугодии увеличил выпуск грузовиков на 28,3%, до 21,352 тыс., сообщила компания. В июне основной завод автопроизводителя изготовил и сдал для отгрузки потребителям 4,382 тыс. машкомплектов (+37,2% г/г).

Лидерами отката помимо "Лензолота" выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (-5,2%), акции банка "Кузнецкий" (-4,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,8%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,69 млрд рублей (из них 12,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,16 млрд рублей на акции "Норникеля").