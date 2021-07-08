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Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман не исключил, что ОПЕК+ в августе проведет следующее обсуждение темы наращивания добычи нефти.

"Да, такое может быть", - сказал он в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, правильно ли ожидать возвращения к данной теме в августе 2021 года.

При этом, по словам министра у участников ОПЕК+ "есть полная заинтересованность в том, чтобы поставить дополнительные баррели на рынок, причем - чем быстрее, тем лучше".

При этом он подчеркнул, что решения ОПЕК+ по наращиванию добычи должны быть взвешенными. "Нам не следует с этим перестараться. Если мы ничего не сделаем, то поступим неосторожно. А если перестараемся, то это - тоже неосторожность", - заявил собеседник CNBC.

ОПЕК+ не смог договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Очередная встреча была назначена 5 июля на 16:00 по московскому времени, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Все это время между разными министрами шли консультации, которые, вероятно, не привели к успеху.

Новой даты заседания пока не объявлено.

ОПЕК Саудовская Аравия Абдель Азиз бен Сальман

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