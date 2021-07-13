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Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно меняются на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,37-74,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,3775 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,45 руб./EUR1 (+12 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,96 коп. к уровню закрытия 12 июля, до 80,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,61 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,5 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 13 июля в ожидании новых стимулов к движению. Игроки рынка не спешат проявлять торговую активность из-за опасений за темпы роста мировой экономики в условиях активного распространения в разных странах штамма "дельта" COVID-19, а также неопределенности относительно договоренностей об увеличении нефтедобычи ОПЕК+.

При этом незначительную поддержку нацвалюте утром 13 июля оказывает рост нефтяных котировок. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,35 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,31 за баррель, что на 0,28% выше уровня на закрытие рынка 12 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,60%, китайский CSI300 теряет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается на 0,05%.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд.

В центре внимания участников рынка сезон корпоративной отчетности в США. Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и публикации данных о динамике потребительских цен и объеме розничных продаж в стране в июне.

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