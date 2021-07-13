Brent подорожала до $75,35 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени составила $75,35 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%) - до $75,16 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $74,33 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,46 (0,6%) - до $74,10 за баррель.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.