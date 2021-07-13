Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:50Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 187 238 474+422 406

Brent подорожала до $75,35 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени составила $75,35 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%) - до $75,16 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $74,33 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,46 (0,6%) - до $74,10 за баррель.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.

Brent WTI ОПЕК+

Новости

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

ЦБ РФ отметил признаки ослабления проинфляционного давления

Владелец TikTok отложил планы IPO после предупреждений китайских регуляторов

Минфин разъяснил ситуацию с запретом наименования "фруктовое вино"

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');