Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранным гражданам, говорится в сообщении кредитной организации.

Взять ипотечный кредит иностранцы смогут, если получают зарплату на карту банка и соответствуют стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Подать заявку можно в любой точке России, в том числе в онлайн-сервисе Сбербанка "ДомКлик", но получить ипотеку можно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского и Северо-Западного банков Сбербанка.

Наличие созаёмщиков не предусмотрено. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней.

Для подачи заявки иностранцу необходимо иметь при себе: паспорт иностранного гражданина; миграционную карту с действующим сроком пребывания в РФ; документ о временной или постоянной регистрации на территории РФ или вид на жительство; документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в стране.

По условиям объект недвижимости должен быть расположен на территории России, также земельный участок или жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится, может быть расположено только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (кроме Кронштадтского района).

Ипотечный кредит не смогут получить граждане таких стран, как: Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Исламская Республика Иран, Демократическая Республика Конго, Народно-Демократическая Республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская Республика, Эритрея.

"Жилищный вопрос актуален для всех, включая иностранных граждан, живущих в России. И мы рады сообщить, что теперь можем выдавать ипотеку гражданам других государств, если они получают зарплату на карту Сбербанка. Условия кредитования в таком случае не сильно отличаются от тех, которые доступны гражданам РФ. Единственное кардинальное отличие – не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на "ДомКлик" при этом сохраняются, - сообщил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

По оценкам банка, спрос на такую услугу будет не очень большим, но стабильным. По словам Васева, задача банка – "предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам, независимо от их гражданства".