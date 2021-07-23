Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по трем жилищным программам с 15% до 10% для клиентов, которые не получают зарплату на карту банка, но подтвердили свою занятость и доход, говорится в сообщении кредитной организации.

Нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья.

Сбербанк отмечает, что продолжает наращивать объемы жилищного кредитования. Так, в июне банк выдал 96,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 269,5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в июне 2020 года.

ЦБ РФ не раз отмечал риски, связанные с предоставлением ипотеки с низким первоначальным взносом. По мнению регулятора, это повышает уязвимость банков к возможным шокам. Поэтому Банк России принял решение с 1 августа 2021 года вернуть на допандемийный уровень макропруденциальные надбавки по ипотеке с низким первоначальным взносом (15-20%) и высоким показателем долговой нагрузки заемщика.