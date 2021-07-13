ЦБ отменит лимит на долю акций российских эмитентов, наметивших размещение за рубежом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует отменить лимит на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России. Проект такого указания вынесен на общественное обсуждение. Планируется, что оно вступит в силу во втором полугодии 2021 года.

Сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках: их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Такие лимиты вводились, в том числе, чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки, отмечает ЦБ.

"В последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на российский биржевой рынок. Это касается как российских компаний с открытыми программами депозитарных расписок, так и иностранных компаний с российским бизнесом и вторичным листингом на российской бирже. У нас сейчас сформирована надежная расчетная и учетная инфраструктура, внедрены передовые технологии реализации корпоративных прав и участия акционеров в глобальных корпоративных действиях. И мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала", - объяснила через пресс-службу директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына.

Тема снятия ограничений для размещения российских акций за рубежом не нова.

Еще в 2011 году ФСФР, регулировавшая финрынки до передачи этих функций Банку России, подготовила нормативный акт, позволяющий снять ограничения с начала 2013 года для всех компаний, кроме стратегических (для них планировалось сохранить планку в 25%). Но этот документ так и не вступил в силу. ЦБ выступал против полного снятия ограничений на обращение акций компаний страны за рубежом. О том, что регулятор вновь планирует вернуться к обсуждению темы отмены 25%-ного лимита депозитарных расписок в общем объеме акций российских эмитентов, в июне 2021 года на ПМЭФ сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Как ранее сообщала "Московская биржа", ее доля в торгах акциями российских эмитентов с двойным листингом на конец 2020 года составила 79% по сравнению с 21%-ной долей Лондонской фондовой биржи (LSE).