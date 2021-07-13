Brent подорожала до $75,92 за баррель

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти возобновили рост во вторник после снижения днем ранее, рост сдерживают укрепление доллара и беспокойство по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта".

Поддерживают цены ожидания уменьшения предложения на рынке и статистические данные из Китая, укрепляющие надежду на продолжение роста спроса на топливо, пишет Trading Economics.

К 18:43 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,01%), до $75,92 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (0,84%), до $74,72 за баррель.

"Предложение по-прежнему отстает от глобального спроса, который восстанавливается даже на фоне роста числа заражений COVID-19 в ключевых регионах", - отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

По его словам, данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, как ожидается, станут подтверждением этой ситуации.

Настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Тем временем аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежемесячном отчете отмечают, что текущие высокие цены на нефть могут помочь ускорить энергопереход, но также затормозить восстановление, особенно в странах с зарождающейся и развивающейся экономикой.

Они напоминают, что производители ОПЕК+ пока не смогли договориться о наращивании добычи с августа из-за позиции ОАЭ, которые требуют повысить для себя уровень, с которого снижают добычу сырья.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.

Неопределенность относительно нефтедобычи ОПЕК+ "продолжает осложнять перспективы в области глобального предложения в ближайшие месяцы", отмечает Фрейзер из Schneider Electric.