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Дефицит бюджета США в июне снизился на 80%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июне сократился на 80% и составил $174,161 млрд по сравнению с рекордными $864,074 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли в прошлом месяце на 86,5% - до $449,199 млрд с $240,829 млрд годом ранее.

Расходы снизились на 44% и составили $623,359 млрд против $1,105 трлн в июне прошлого года, на который пришелся пик затрат, связанных с пандемией COVID-19.

За девять месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 18,5% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило $2,238 трлн.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 35,2% - до $3,056 трлн, в том числе за счет роста налогов на доходы физлиц и компаний.

Между тем расходы увеличились на 5,8% и превысили $5,294 трлн. В том числе существенно подскочили затраты в сельскохозяйственной отрасли - на 35%.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в начале июля представило обновленный прогноз, согласно которому в 2021 фингоду дефицит бюджета страны может составить $3 трлн (или 13,4% ВВП).

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 14,9% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

США

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