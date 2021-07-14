Рынки акций Азии снизились вслед за США на опасениях насчет инфляции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, снижаются в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные, показавшие неожиданное усиление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные во вторник.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 по московскому времени опустился на 0,33%.

Объем промышленного производства в Японии в мае 2021 сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на снижение на 5,9%.

В годовом выражении промпроизводство в мае подскочило на 21,1% после увеличения на 15,8% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на рост промпроизводства на 22% относительно того же месяца 2020 года.

В число лидеров снижения котировок входят акции Kawasaki Heavy Industries (-4%), Yokohama Rubber Co. (-3,8%) и Bridgestone Corp. (-3,7%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 0,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,4%.

Лидерами роста выступают бумаги Toho Co. (+11,1%), Z Holdings Corp. (+4,4%) и Alps Alpine Co. (+3,3%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднимается на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК снизился на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,78%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции производителя электромобилей BYD Co. (-5,2%), выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-4,7%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4%).

Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings опустились на 2,2%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 2%.

В лидерах роста оказались бумаги производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,1%), а также фармацевтических CSPC Pharmaceutical Group (+4,6%) и Sino Biopharmaceutical (+3,1%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,4%.

Уровень безработицы в Южной Корее в июне 2021 года снизился до 3,7% по сравнению с 3,8% в предыдущий месяц и 4,2% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

Количество безработных уменьшилось на 24 тыс., до 1,049 млн человек. Число занятых увеличилось на 18 тыс. и составило 27,331 млн человек. Доля экономически активного населения осталась на уровне 63%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, акции другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - прибавляют в цене 0,4%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,4%, Kia Corp. - на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 по московскому времени вырос на 0,25%.

Наиболее значительно подскочила рыночная стоимость Spark Infrastructure Group, специализирующейся на инвестициях в инфраструктурные активы - на 7,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 0,4% и снизились на 0,4% соответственно.