Альтернативные дивиденды - блажь или актуальный тренд. Обзор

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский фондовый рынок начинает присматриваться к новой для себя, хотя и хорошо известной на рынках с более долгой историей опции - выплате дивидендов акциями. Некоторым эмитентам идея нравится, но эксперты сомневаются, что этот инструмент получит широкое распространение без стимулирования со стороны государства, прежде всего налогового.

Американский пример

Интерес россиян к инвестициям в ценные бумаги растет. За 2020 год число граждан, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось более чем в два раза и достигло 8,8 млн, а за первую половину 2021 года выросло до 12,7 млн человек. В июне сделки совершили 1,9 млн человек, они вложили в акции российских компаний, обращающиеся на Мосбирже, 29 млрд рублей (в мае - 32 млрд рублей).

Интерес к инвестированию в прошлом году подогревали сразу несколько факторов. Первый: низкие ставки по депозитам при одновременном росте котировок многих акций после обвала на фондовых рынках в марте 2020 года, произошедшего из-за начала пандемии COVID-19 и падения цен на нефть после временного развала сделки ОПЕК+. Второй: наличие налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), позволяющих увеличить доходность вложений. Третий: упрощение процедуры открытия счетов - через мобильные приложения крупнейших банков. Теперь стать инвестором можно буквально за пару минут, имея на счете сотню-другую рублей.

Впрочем, многие из открывших счета только присматриваются к инвестициям. ЦБ РФ сообщал, что по данным опроса крупнейших брокеров на конец декабря 2020 года, у 60% частных инвесторов счета были пустыми, у 18% на них было не более 10 тыс. рублей, а средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания на конец первого квартала 2021 года составлял 90 тыс. рублей.

Это объяснимо: современный российский фондовый рынок еще молод - ему чуть более трех десятков лет, в отличие, например, от американского, история которого насчитывает более двух веков. Соответственно, не все опции, доступные эмитентам и инвесторам за рубежом, появились в России

Одна их них - возможность выплаты дивидендов акциями (Dividend Reinvestment Plan - DRIP). "В США более 1000 компаний используют программу реинвестирования дивидендов", - говорила весной 2021 года директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Среди них Coca Cola, Pfizer, Eхxon Mobil. В Европе, по словам Логиновой, DRIP используют более ста компаний, в Азии - более 70.

"Обычно DRIP - это услуга, которую предоставляет эмитент, а не брокер", - объясняет главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Это позволяет инвесторам экономить на комиссиях, которые надо платить брокерам при покупке бумаг, их привлекает также то, что "дивидендные" акции можно получить с дисконтом к цене. "Может присутствовать некая скидка за то, что инвестор предпочел реинвестирование вместо денежной выплаты ", - добавляет аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов.

DRIP интересует в основном инвесторов, нацеленных на длительное владение акциями. По оценке Потапова, это полезная опция, если планируются долгосрочные инвестиции, возможно на срок более 10 лет, когда эмитент платит большие дивиденды, а у инвестора нет потребности в использовании дивидендных выплат и отсутствует желание самостоятельно заниматься реинвестированием дивидендных выплат.

Инициативные эмитенты

В России отдельные компании начинают зондировать интерес инвесторов к выплате дивидендов акциями. ПАО "Интер РАО" в январе 2021 года провело опрос об отношении к идее реинвестирования дивидендов в акции компании. В нем приняли участие более 1700 респондентов: как сотрудников "Интер РАО", которые стали акционерами в рамках опционной программы, так и внешних инвесторов, сообщила заместитель гендиректора компании Тамара Меребашвили весной на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По ее словам, большинство опрошенных положительно оценили эту идею: 78% респондентов высказали свое желание поучаствовать в такой программе, но с возможностью выбирать, какую часть дивидендов они могут направить на акции, а какую - получить деньгами. Дальнейшие планы в компании не стали раскрывать.

О проведении такого же опроса среди акционеров Сбербанка (MOEX: SBER) говорил корпоративный секретарь этой кредитной организации Олег Цветков. Итоги опроса еще не подведены, сообщили "Интерфаксу" в Сбербанке. До того, как это будет сделано, тему выплаты дивидендов акциями в банке комментировать не стали.

В чем может состоять выгода эмитентов, беспокоящихся о ликвидности своих акций, в общем и целом понятно. Механизм DRIP формирует долгосрочные отношения с инвесторами и повышает ликвидность акций, считают в Сбербанке, с этим согласен директор по рынкам капитала OR Group Кирилл Стреблянский. "С точки зрения эмитента - это дополнительный полезный сервис, который они могут предложить своим акционерам, чтобы повысить их лояльность", - добавляет Потапов. Но, конечно же, необходимо будет понести дополнительные расходы.

В роли популяризатора идеи DRIP для России выступало "Интер РАО". "Эта тема была принесена к нам с рынка - эмитент "Интер РАО" показал ее", - говорила на ПМЮФ Логинова. По ее словам, эта тема является интересной и заслуживает внимания. Сейчас, правда, на Мосбирже "Интерфаксу" сообщили, что не обсуждают вопрос внедрения DRIP в России.

В большинстве компаний, акции которых торгуются на Мосбирже, неохотно отвечают на вопросы о своем отношении к механизму выплаты дивидендов акциями. Но "Татнефть" и OR Group, например, сообщили, что изучат такую возможность в случае законодательного ее закрепления. "Мы будем рассматривать такую возможность при наличии устоявшейся практики в РФ и интереса наших акционеров к данному механизму выплаты дивидендов", - сообщил Кирилл Стреблянский из OR Group.

Но вот перспективы внесения соответствующих изменений в законодательство пока туманны. В ЦБ РФ "Интерфаксу" заявили, что регулятор "участвует в обсуждении данной инициативы". Но от воздержались от того, чтобы приводить подробности.

"В Минэкономразвития не поступали предложения о легализации в России инструмента DRIP. Но мы готовы к диалогу с бизнесом, если будет подобный запрос", - сообщили в пресс-службе министерства "Интерфаксу".

Отсутствие DRIP в России, по мнению Голубова из УК "Промсвязь", может быть связано с наиболее распространенной структурой собственности, когда есть один или несколько крупных акционеров, которые в большей степени заинтересованы получать дивиденды в денежной форме, чем увеличивать и так большую долю в капитале компании.

Отчасти это подтверждает и ответ советника президента "Транснефти", пресс-секретаря Игоря Демина в ответ на запрос "Интерфакса" о том, рассматривает ли компания возможность выплаты дивидендов акциями. "Идея платить дивиденды акциями очень интересная и перспективная. Но наш акционер - государство - всегда предпочитал получать любые платежи только деньгами", - сказал Демин.

Откуда бумажки? С Buyback'а вестимо

Главный спорный вопрос DRIP - где брать акции на выплату дивидендов. Возможны как минимум два варианта: за счет дополнительной эмиссии акций либо за счет казначейских или квазиказначейских акций, выкупленных с рынка (buyback).

"Логичнее всего выглядела бы допэмиссия акций, так как это фактически новые деньги для компании, то есть увеличение капитала", - считает Потапов из ВТБ. Но это приведет к размыванию капитала и снизит прибыль на акцию, что приведет к негативным последствиям для котировок, возражает инвестиционный консультант ГК "Финам" Сергей Хандохин. По его мнению, акционеры должны быть уверены, что выплата дивидендов в виде акций будет проходить не за их счет, то есть без дополнительной эмиссии.

В Сбербанке с этим согласны и вообще называют ключевым требованием к механизму DRIP "исключение риска "размывания" долей других акционеров", сказал "Интерфаксу" представитель кредитной организации. При этом, по его словам, приобретенные для выплаты дивидендов акции не должны голосовать на собрании акционеров.

Но без упрощения регулирования buyback внедрить в РФ DRIP за счет казначейских акций будет невозможно, считают эксперты. Сейчас из-за трудновыполнимых правил ПАО предпочитают выкупать акции с рынка не на себя, а на свои дочерние структуры.

Минэкономразвития готовило законопроект об упрощении регулятивных требований, но в Госдуму он пока не поступил.

Еще один спорный вопрос, когда акционер сможет продавать полученные как дивиденды акции - сразу или будет существовать некий мораторий на реализацию. "Для инвесторов длительная заморозка может обернуться убытками или упущенной прибылью, а для эмитентов отсутствие заморозки может приводить к тем же экс-дивидендным просадкам (снижение котировок после даты формирования списка акционеров для получения дивидендов - ИФ), что и в случае выплаты дивидендов в денежной форме", - объясняет директор аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг.

Сходятся участники рынка в одном - участие инвестора в программе реинвестирования должно быть добровольным.

Беда свернутого горизонта

Но заинтересует ли возможность выплаты дивидендов акциями инвестиционное сообщество, и какие именно категории игроков, неизвестно.

"Инструмент будет более интересен розничным инвесторам, планирующим строить долгосрочные инвестиционные отношения с определенной компанией. Институциональные инвесторы, как правило, хотят сохранять гибкость в своих инвестициях", - считает Стреблянский из OR Group.

С этим согласен и Потапов из ВТБ, который напоминает, что институциональные инвесторы, как правило, имеют специалистов, которые решают, куда реинвестировать дивиденды. "Кроме того, во многих юрисдикциях управляющие портфелем обязаны рассматривать и анализировать каждое инвестиционное решение, то есть вариант автоматического реинвестирования может не соответствовать их мандату управления", - говорит он.

Напротив, директор методологического департамента Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин и Хандохин из ГК "Финам" считают, что механизм DRIP заинтересует больше именно институциональных инвесторов. Причина в том, что у них больше горизонт планирования.

Востребованным DRIP может оказаться, например, среди открытых паевых инвестиционных фондов, которые и так часто реинвестируют дивиденды, считает Голубов.

"Классические фонды акций будут заинтересованы в использовании данного механизма, так как после выплат дивидендов им часто приходится приобретать на рынке акции компании-плательщика, чтобы поддержать ее долю в инвестиционном портфеле на желаемом уровне, - соглашается начальник управления анализа рынков "Открытие Брокера" " Антон Затолокин. - Сразу после закрытия реестра акции традиционно падают в цене, ориентировочно на сумму дивиденда, но после обычно ускоренно растут по сравнению со среднегодовыми значениями роста, закрывая дивидендный гэп". В результате, реинвестируя дивиденды на рынке, фонды скорее проигрывают, поскольку покупают акции по более высоким ценам. Для таких инвесторов механизм может снизить транзакционные издержки, в том числе и брокерские комиссии. Но это зависит от деталей реализации".

Что касается розничных инвесторов, то, по мнению экспертов, в ближайшие годы их механизм DRIP вряд ли заинтересует. "Массовому российскому инвестору пока понятнее и привычнее получать дивиденд в классической форме - денежной", - считает Голубов из УК "Промсвязь". По его словам, в России класс инвесторов, которым не столь важно получать дивиденды деньгами, сейчас еще не настолько сильно развит, как на Западе.

Некрупным частным инвесторам важно получать денежный доход от инвестиций, согласен Затолокин. "В отличие от западных стран, где инвестиции осуществляются долгосрочно, преимущественно для обеспечения выхода на пенсию, а горизонты планирования исчисляются десятилетиями, в России горизонт планирования среднестатистического инвестора из-за различного рода рисков и недолгой истории становления рыночной экономики заметно короче. Здесь на существенный спрос на DRIP пока рассчитывать не приходится", - считает он.

"В целом, с учетом сворачивания горизонтов инвестирования всех классов инвесторов, долгосрочные программы будут не так интересны", - отмечает руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Без стимулов никак

Без дополнительных льгот механизм DRIP вряд ли станет популярным, считают собеседники "Интерфакса". "Без некоторых послаблений со стороны государства данный механизм едва ли станет очень привлекательным для инвесторов", - говорит Стреблянский из OR Group.

Стимулом могли бы стать налоговые льготы. Прежде всего нужно убирать налог на дивиденды для таких случаев, считает первый заместитель гендиректора компании-регистратора "НРК - Р.О.С.Т." Вадим Протасенко.

"Для обеспечения привлекательности DRIP для акционеров должны быть созданы соответствующие налоговые преимущества. К примеру, освобождение от налога на прибыль/доход при реализации акций, полученных с использованием механизма DRIP, но по истечении определенного времени", - заявили "Интерфаксу" в "Татнефти".

"Неплохим стимулированием может считаться освобождение подобных механизмов от НДФЛ или снижение налоговой ставки. Ведь по логике инвестор получает не рубли, а акции, принимая при этом на себя дополнительный риск", - соглашается Хандохин из "Финама". Однако, по его мнению, государство вряд ли пойдет на это. "Для ФНС не существует ни одного повода для поощрения механизма DRIP со своей стороны", - отмечает он.