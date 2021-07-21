Глобальный дефицит чипов ощутили производители смартфонов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит полупроводников начинает отрицательно сказываться на выпуске смартфонов, пишет The Wall Street Journal. Поставки замедляются, а покупатели впервые за многие годы видят значительный рост цен. Некоторым компаниям пришлось сократить объемы производства и отложить выпуск новых гаджетов.

С начала 2021 года производители смартфонов в основном избегали проблем, с которыми из-за нехватки чипов ранее столкнулись автопроизводители, производители компьютеров и бытовой техники. Это было связано с тем, что производители телефонов закупают ключевые детали примерно на полгода вперед. Но теперь и их запасы подошли к концу, пишет издание.

Мировые поставки смартфонов в январе-марте 2021 года выросли на 20% в годовом выражении и на 4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные исследовательской компании Counterpoint Research.

Казалось, что 2021 год для отрасли будет лучше, чем предыдущий, благодаря развертыванию вакцинации против COVID-19, снятию карантинных ограничений и увеличению трат населения. В прошлом году поставки смартфонов в мире достигли дна в апреле-июне на фоне закрытия экономик многих стран из-за коронавируса.

Исторически объемы поставок смартфонов во втором квартале превосходят показатели первого квартала, пишет WSJ. Но этот год, по-видимому, станет исключением, несмотря на большие надежды. По оценкам Counterpoint, поставки в целом по отрасли снизились на 10% во втором квартале по сравнению с первым.

Между тем продажи смартфонов в оставшуюся часть года, как ожидается, будут примерно на уровне 2019 и 2020 годов. Согласно прогнозу Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов во втором полугодии составят в общей сложности порядка 771 млн единиц, что лишь на 1,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было отгружено 761 млн единиц. Этот показатель мог бы быть выше, если бы не нехватка комплектующих, считает директор по исследованиям Counterpoint Research Тарун Патак.

Рост цен на комплектующие, обусловленный дефицитом чипов, пока удается преодолеть за счет повышения цен на устройства. Средняя оптовая цена на телефоны по всему миру выросла на 5% в апреле-июне, по данным аналитической компании Strategy Analytics. Это контрастирует с практикой последних лет, когда цены не поднимались более чем на 2%.