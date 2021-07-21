Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Глобальный дефицит чипов ощутили производители смартфонов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит полупроводников начинает отрицательно сказываться на выпуске смартфонов, пишет The Wall Street Journal. Поставки замедляются, а покупатели впервые за многие годы видят значительный рост цен. Некоторым компаниям пришлось сократить объемы производства и отложить выпуск новых гаджетов.

С начала 2021 года производители смартфонов в основном избегали проблем, с которыми из-за нехватки чипов ранее столкнулись автопроизводители, производители компьютеров и бытовой техники. Это было связано с тем, что производители телефонов закупают ключевые детали примерно на полгода вперед. Но теперь и их запасы подошли к концу, пишет издание.

Мировые поставки смартфонов в январе-марте 2021 года выросли на 20% в годовом выражении и на 4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные исследовательской компании Counterpoint Research.

Казалось, что 2021 год для отрасли будет лучше, чем предыдущий, благодаря развертыванию вакцинации против COVID-19, снятию карантинных ограничений и увеличению трат населения. В прошлом году поставки смартфонов в мире достигли дна в апреле-июне на фоне закрытия экономик многих стран из-за коронавируса.

Исторически объемы поставок смартфонов во втором квартале превосходят показатели первого квартала, пишет WSJ. Но этот год, по-видимому, станет исключением, несмотря на большие надежды. По оценкам Counterpoint, поставки в целом по отрасли снизились на 10% во втором квартале по сравнению с первым.

Между тем продажи смартфонов в оставшуюся часть года, как ожидается, будут примерно на уровне 2019 и 2020 годов. Согласно прогнозу Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов во втором полугодии составят в общей сложности порядка 771 млн единиц, что лишь на 1,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было отгружено 761 млн единиц. Этот показатель мог бы быть выше, если бы не нехватка комплектующих, считает директор по исследованиям Counterpoint Research Тарун Патак.

Рост цен на комплектующие, обусловленный дефицитом чипов, пока удается преодолеть за счет повышения цен на устройства. Средняя оптовая цена на телефоны по всему миру выросла на 5% в апреле-июне, по данным аналитической компании Strategy Analytics. Это контрастирует с практикой последних лет, когда цены не поднимались более чем на 2%.

Counterpoint Research коронавирус

Новости по теме

Новости

На рынке грузоперевозок возник дефицит вагонов из-за роста спроса

Рубль в среду незначительно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в среду незначительно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Фондовый рынок США уверенно вырос после падения накануне

Рынки акций Европы закрылись ростом после падения накануне

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Гуцериев передал контроль над "Славкалием" своему брату

Nasdaq выделит площадку для торговли акциями частных компаний в отдельный бизнес

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

Биткойн торгуется у минимума с начала 2021 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');