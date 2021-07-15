ВТБ предоставил 7,3 млрд рублей в кредит производителю ДСП "Увадрев-Холдинг"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл удмуртскому деревообрабатывающему предприятию ООО "Увадрев-Холдинг" кредитную линию на 7,3 млрд рублей сроком на десять лет.

"При поддержке ВТБ будет проведена полная модернизация производственного комплекса предприятия", - говорится в сообщении.

В результате модернизации предприятие запустит производство древесно-стружечных плит (ДСП) повышенной экологической безопасности, увеличит объемы выпуска продукции и снизит ее себестоимость.

Рукводитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко через пресс-службу сказал, что новый проект позволит компании не только укрепить позиции на рынке, но и повысить экологичность производства.

Президент "Увадрев-Холдинга" Вячеслав Серов сообщил, что планируемые к выпуску на новом производстве ДСП будут первым продуктом в России такого уровня. "Сейчас на рынке классом эмиссии Е0,5 практически всеми производителями выпускается только ламинированная ДСП", - отметил он.

ООО "Увадрев-Холдинг" выполняет полный цикл работ от заготовки сырья, производства и доставки ламинированной ДСП до лесовосстановления на всех площадях вырубок. Продукция холдинга поставляется более чем в 40 регионов России, а также страны СНГ.

Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит Елене Серовой. Выручка "Увадрев-Холдинга" в 2020 году составил 6,9 млрд рублей, чистая прибыль - 986,5 млн рублей.