ЦБ отметил стремление металлургов экспортировать больше до 1 августа

Внутренние потребители не спешат покупать и ждут снижения цен

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Производители металлов стремятся экспортировать максимальные объемы продукции до начала действия экспортных пошлин (1 августа этого года), в то время как российские потребители металлов не торопятся с закупками в ожидании снижения внутренних цен. Такие данные приводит ЦБ в докладе "Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России", при подготовке которого в регионах проводятся опросы предприятий.

"Металлурги Поволжья и Урала отметили, что введение пошлин в моменте значительно изменило географию поставок. Производители пытаются экспортировать максимальный объем до начала действия пошлин, потребители приостановили закупки в ожидании снижения внутренних цен", - говорится в докладе.

Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии будут действовать с 1 августа до 31 декабря. Базовая ставка пошлины составит 15% от экспортной цены, но не ниже специфического для каждой позиции уровня. В частности, минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель - $2321, алюминий - $254, окатыши - $54, плоский г/к прокат и арматуру - $115, х/к прокат - $133, нержавеющую сталь и ферросплавы - $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Логика введения пошлин была в необходимости компенсировать рост цен на металлы внутренним потребителям - контрагентам металлургов по строительным и инфраструктурным проектам, которые финансируются из бюджета. В этом сегменте металлурги получили сверхдоходы, как подсчитал первый виц-премьер Андрей Белоусов, на 100 млрд рублей. В итоге металлурги вернут через пошлину в бюджет около 164 млрд рублей, что эквивалентно, по оценке Белоусова, 20-25% "сверхприбылей" металлургов.