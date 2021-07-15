Цены на бензин 6-12 июля выросли на 0,1%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 6 по 12 июля выросли на 0,1% при общей инфляции за этот период на уровне 0,06%, замедлившись после роста на 0,2% в первую неделю июля (с 29 июня по 5 июля) и вернувшись к динамике последней недели июня (0,1%), свидетельствуют данные Росстата.

Дизельное топливо за неделю выросло в цене на 0,2%, что соответствует динамике двух предыдущих недель.

С начала года бензин подорожал на 4,7%, дизель - на 2,9%. Общая инфляция на 5 июля с начала года составила 4,6%, сообщал накануне Росстат.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 12 июля составляла 48,23 руб. (5 июля - 48,17 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,46 руб. (45,40 руб.), АИ-95 - 49,17 руб. (49,11 руб.), АИ-98 - 56,13 руб. (56,05 руб.).

Дизтопливо на 12 июля стоило в среднем по стране 50,12 руб. (на 5 июля - 50,01 руб.).

Производство бензина в России с 5 по 11 июля составило 736,3 тыс. тонн, что на 1,2% меньше предыдущей недели, дизельного топлива - 1 млн 422,9 тыс. тонн (снижение на 4,6%).

По итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.